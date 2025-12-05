У Києві відкрили новорічну ялинку — фото

У Києві урочисто відкрили головну новорічну ялинку — відео
У п'ятницю, 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Як відомо, цьогоріч ялинка заввишки 16 метрів та прикрашена понад чотирма тисячами іграшок.
Про це з місця відкриття ялинки інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
У Києві відкрили головну ялинку країни — фото та відео
Сьогодні, 5 грудня, за традицією у Києві встановили головну ялинку країни.
Ялинка, як і минулого року, — штучна. Заввишки 16 метрів.
Цьогоріч її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.
Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.
