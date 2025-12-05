Відео
Головна Київ У Києві урочисто відкрили головну новорічну ялинку — відео

У Києві урочисто відкрили головну новорічну ялинку — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:07
У Києві відкрили новорічну ялинку — фото
Відкриття головної ялинки країни у Києві 5 грудня 2025 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Як відомо, цьогоріч ялинка заввишки 16 метрів та прикрашена понад чотирма тисячами іграшок.

Про це з місця відкриття ялинки інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Сьогодні, 5 грудня, за традицією у Києві встановили головну ялинку країни.

Ялинка, як і минулого року, — штучна. Заввишки 16 метрів.

У Києві відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у Києві 5 грудня 2025 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Цьогоріч її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила.

Головна ялинка країни
Головна ялинка країни у Києві 5 грудня 2025 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE
У Києві відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Ялинка, прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

Раніше ми розповідали, в які дні краще прикрашати новорічну ялинку 2026.

Також ми інформували, скільки цьогоріч коштуватиме ялинка в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
