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Главная Киев В Киеве транспортный коллапс из-за атак на Южный мост

В Киеве транспортный коллапс из-за атак на Южный мост

Ua ru
2 октября 2026 10:02
Репортаж
Пробки в Киеве из-за атак РФ: ситуация на мостах столицы 2 октября
Пробки в Киеве 2 октября. Фото: Новини.LIVE

С утра 2 октября Киев охватил транспортный коллапс, поэтому добраться с левого на правый берег стало чрезвычайно сложной задачей. После вражеских ударов по Южному мосту там полностью остановили движение, а на двух других ввели ограничения. Горожане массово собираются на остановках в поисках попутки.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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В Киеве гигантские пробки из-за атак РФ по Южному мосту

Как сообщила в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Диана Шликова, транспортный коллапс возник после серии российских атак по городской инфраструктуре. Больше всего пострадал Южный мост, который армия РФ атаковала несколько раз в течение суток. По данным корреспондентки, еще вчера утром вражеские беспилотники нанесли удар в районе опорной части сооружения, а впоследствии было зафиксировано попадание непосредственно в дорожное полотно. В настоящее время эта переправа полностью закрыта для проезда в обоих направлениях.

Ограничения коснулись и других транспортных путей, соединяющих берега Днепра. На мосту Патона правоохранители запретили движение автомобилей с правого берега на левый, тогда как на мосту "Метро" одна полоса остаётся недоступной для проезда в сторону правобережья.

Пробки в Києві
Люди ждут на остановках общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Такие меры привели к значительному скоплению машин, особенно на левом берегу. Многие горожане оставляют транспорт в пробках и преодолевают расстояния пешком, чтобы добраться до станций метро, или пытаются поймать такси или попутные машины.

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Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Добраться нечем. Вот и ищем, объединяемся в группы, кто что знает, какими путями можно добраться", — рассказала журналистам одна из жительниц столицы, которая ждала на остановке.

В связи с перекрытием Южного моста дорожники срочно изменили схемы движения общественного транспорта. Автобусы № 22 и № 91 временно перенаправили в объезд через Дарницкий мост. Туда же направили и автобусные маршруты № 51, 55, 115 и 118-Д, которые ранее ездили через мост Патона.

Київ причина заторів 2 жовтня
Заблокированные проезды на дорогах из-за пробок. Фото: Новини.LIVE

В то же время транспортный кризис не повлиял на железнодорожное сообщение внутри столицы. Пассажиры могут беспрепятственно перемещаться между берегами, пользуясь городской электричкой и поездами «Kyiv City Express», которые продолжают работать строго по установленному расписанию.

Новини.LIVE сообщали, что Россия несколько раз атаковала Киев ударными дронами. Зафиксировано попадание по Южному мосту, а в одном из районов столицы поврежден жилой дом и несколько автомобилей.

Из-за последствий обстрела движение между берегами Днепра существенно затруднено. Южный мост полностью перекрыт в обоих направлениях, дополнительные ограничения действуют на мостах Патона и «Метро». Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты, а пассажирам — следить за оперативными изменениями в работе общественного транспорта, сообщаемыми городскими властями.

Киев обстрелы пробки Южный мост
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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