Затори в Києві через атаки РФ: ситуація на мостах столиці 2 жовтня

Затори в Києві 2 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Київ охопив транспортний колапс від ранку 2 жовтня, тож дістатися з лівого на правий берег стало надскладним завданням. Після ворожих ударів по Південному мосту там повністю зупинили рух, а на двох інших ввели обмеження. Містяни масово гуртуються на зупинках для пошуку попуток.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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У Києві гігантські затори через атаки РФ по Південному мосту

Як повідомила в ефірі програми "Ранок.LIVE" журналістка Діана Шликова, транспортний колапс виник після серії російських атак по міській інфраструктурі. Найбільше постраждав Південний міст, який армія РФ атакувала кілька разів протягом доби. За даними кореспондентки, ще вчора вранці ворожі безпілотники завдали удару біля опорної частини споруди, а згодом зафіксували влучання безпосередньо в дорожнє полотно. Наразі ця переправа повністю закрита для проїзду в обох напрямках.

Обмеження торкнулися й інших транспортних шляхів, що з'єднують береги Дніпра. На мосту Патона правоохоронці заборонили рух автомобілів з правого берега на лівий, тоді як на мосту Метро недоступною для проїзду в бік правобережжя залишається одна смуга.

Люди очікують на зупинках громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Такі заходи призвели до значного скупчення машин, особливо на лівому березі. Багато містян залишають транспорт у заторах і долають відстані пішки, щоб дістатися до станцій метрополітену, або намагаються зловити таксі чи попутні авто.

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Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Добратися нічим. От шукаємо, гуртом об'єднуємося, хто що знає, які шляхи можна добратися", — розповіла журналістам одна з мешканок столиці, яка чекала на зупинці.

У зв'язку із блокуванням Південного мосту дорожники терміново змінили схеми курсування громадського транспорту. Автобуси № 22 та № 91 тимчасово перенаправили в об'їзд через Дарницький міст. Туди ж пустили й автобусні маршрути № 51, 55, 115 та 118-Д, які раніше їздили через міст Патона.

Заблоковані проїзди на дорогах через затори. Фото: Новини.LIVE

Водночас транспортна криза не вплинула на залізничне сполучення всередині столиці. Пасажири можуть безперешкодно пересуватися між берегами, користуючись міською електричкою та поїздами "Kyiv City Express", які продовжують працювати чітко за встановленим графіком.

Новини.LIVE інформували, що Росія кілька разів атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовано влучання по Південному мосту, а в одному з районів столиці пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів.

Через наслідки обстрілу рух між берегами Дніпра суттєво ускладнено. Південний міст повністю перекрито в обох напрямках, додаткові обмеження діють на мостах Патона і Метро. Водіям радять шукати альтернативні маршрути, а пасажирам — стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту від міської влади.