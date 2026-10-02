Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві транспортний колапс через атаки на Південний міст

У Києві транспортний колапс через атаки на Південний міст

Ua ru
2 жовтня 2026 10:02
Репортаж
Затори в Києві через атаки РФ: ситуація на мостах столиці 2 жовтня
Затори в Києві 2 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Київ охопив транспортний колапс від ранку 2 жовтня, тож дістатися з лівого на правий берег стало надскладним завданням. Після ворожих ударів по Південному мосту там повністю зупинили рух, а на двох інших ввели обмеження. Містяни масово гуртуються на зупинках для пошуку попуток.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Реклама

У Києві гігантські затори через атаки РФ по Південному мосту

Як повідомила в ефірі програми "Ранок.LIVE" журналістка Діана Шликова, транспортний колапс виник після серії російських атак по міській інфраструктурі. Найбільше постраждав Південний міст, який армія РФ атакувала кілька разів протягом доби. За даними кореспондентки, ще вчора вранці ворожі безпілотники завдали удару біля опорної частини споруди, а згодом зафіксували влучання безпосередньо в дорожнє полотно. Наразі ця переправа повністю закрита для проїзду в обох напрямках.

Обмеження торкнулися й інших транспортних шляхів, що з'єднують береги Дніпра. На мосту Патона правоохоронці заборонили рух автомобілів з правого берега на лівий, тоді як на мосту Метро недоступною для проїзду в бік правобережжя залишається одна смуга.

Пробки в Києві
Люди очікують на зупинках громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Такі заходи призвели до значного скупчення машин, особливо на лівому березі. Багато містян залишають транспорт у заторах і долають відстані пішки, щоб дістатися до станцій метрополітену, або намагаються зловити таксі чи попутні авто.

Читайте також:
Затори в Києві 2 жовтня
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Добратися нічим. От шукаємо, гуртом об'єднуємося, хто що знає, які шляхи можна добратися", — розповіла журналістам одна з мешканок столиці, яка чекала на зупинці.

У зв'язку із блокуванням Південного мосту дорожники терміново змінили схеми курсування громадського транспорту. Автобуси № 22 та № 91 тимчасово перенаправили в об'їзд через Дарницький міст. Туди ж пустили й автобусні маршрути № 51, 55, 115 та 118-Д, які раніше їздили через міст Патона.

Київ причина заторів 2 жовтня
Заблоковані проїзди на дорогах через затори. Фото: Новини.LIVE

Водночас транспортна криза не вплинула на залізничне сполучення всередині столиці. Пасажири можуть безперешкодно пересуватися між берегами, користуючись міською електричкою та поїздами "Kyiv City Express", які продовжують працювати чітко за встановленим графіком.

Новини.LIVE інформували, що Росія кілька разів атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовано влучання по Південному мосту, а в одному з районів столиці пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів.

Через наслідки обстрілу рух між берегами Дніпра суттєво ускладнено. Південний міст повністю перекрито в обох напрямках, додаткові обмеження діють на мостах Патона і Метро. Водіям радять шукати альтернативні маршрути, а пасажирам — стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту від міської влади.

Київ обстріли затори Південний міст
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації