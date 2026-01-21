Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве треть многоэтажек без отопления — что с ТЭЦ

В Киеве треть многоэтажек без отопления — что с ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 13:07
Киев на грани теплового кризиса — заявление энергетического эксперта
Мужчина играет ребенка возле горелки. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

В Киеве сохраняется критическая ситуация с теплоснабжением после повреждений энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро без стабильного тепла остаются тысячи многоквартирных домов, а восстановление может длиться как минимум еще несколько дней.

Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, комментируя ситуацию в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Треть жилого фонда в Киеве не имеет стабильного отопления

По его словам, сейчас в Киеве около 4200 многоквартирных домов не имеют стабильного теплоснабжения. Это примерно треть всего жилого фонда столицы, которая насчитывает около 12 тысяч многоэтажек.

В то же время он подтвердил, что электроснабжение водозабора Деснянского района уже восстановлено по аварийной схеме.

"Можем говорить, что Киев приближается, например, к сожалению, к такой энергетической катастрофе, поскольку мы не будем иметь стабильное теплоснабжение еще эту неделю. Это точно", — сообщил эксперт.

Ключевыми проблемными объектами остаются столичные теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили серьезные повреждения от российских атак. По словам эксперта, ТЭЦ-5, которая является крупнейшей теплоэлектроцентралью в центральной Украине и обеспечивает теплом значительную часть правобережья и часть левого берега Киева, пока не работает полноценно. Из четырех ее энергоблоков два остаются выведенными из строя.

"Ситуация будет нормализоваться из-за того, что и ремонтные бригады работают, и города, соседние областные центры, даже из Львова сейчас предоставляется дополнительные аварийные бригады, которые будут выполнять работы, в первую очередь, по восстановлению теплоснабжения. Это очень большой объем, и учитывая то, что есть отрицательные температуры, это очень большой объем работы. Но надеемся, за неделю, максимум две, если не будет опять-таки от врага каких-то действий недобрых, то все дома будут запитаны. И дальше говорим об электроснабжении", — высказался Станислав Игнатьев.

Отдельно Игнатьев прокомментировал ситуацию с электроснабжением. По его словам, Киев сейчас в основном питается по аварийным схемам. В ближайшее время город получит дополнительные генераторы, в частности те, что уже доставлены из Италии, а также около 140 генераторов, закупленных волонтерами в Чехии и Польше.

При этом эти ресурсы в первую очередь будут направляться на объекты критической и социальной инфраструктуры, включая пункты несокрушимости. Жилые дома, по словам эксперта, пока не рассматриваются как приоритетные объекты для обеспечения генераторами.

Напомним, в Киеве из-за сложной ситуации немалое количество людей вынуждено покидать дома, которые стали просто непригодными для проживания из-за обморожения и потопов.

Также киевляне жалуются на бездействие городских властей и коммунальщиков. У людей массово взрываются батареи и возникают потопы.

Киев электроэнергия ТЭЦ отопление ТЭС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации