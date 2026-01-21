Киев на грани теплового кризиса — заявление энергетического эксперта

Мужчина играет ребенка возле горелки. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

В Киеве сохраняется критическая ситуация с теплоснабжением после повреждений энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро без стабильного тепла остаются тысячи многоквартирных домов, а восстановление может длиться как минимум еще несколько дней.

Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, комментируя ситуацию в эфире Ранок.LIVE.

Треть жилого фонда в Киеве не имеет стабильного отопления

По его словам, сейчас в Киеве около 4200 многоквартирных домов не имеют стабильного теплоснабжения. Это примерно треть всего жилого фонда столицы, которая насчитывает около 12 тысяч многоэтажек.

В то же время он подтвердил, что электроснабжение водозабора Деснянского района уже восстановлено по аварийной схеме.

"Можем говорить, что Киев приближается, например, к сожалению, к такой энергетической катастрофе, поскольку мы не будем иметь стабильное теплоснабжение еще эту неделю. Это точно", — сообщил эксперт.

Ключевыми проблемными объектами остаются столичные теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили серьезные повреждения от российских атак. По словам эксперта, ТЭЦ-5, которая является крупнейшей теплоэлектроцентралью в центральной Украине и обеспечивает теплом значительную часть правобережья и часть левого берега Киева, пока не работает полноценно. Из четырех ее энергоблоков два остаются выведенными из строя.

"Ситуация будет нормализоваться из-за того, что и ремонтные бригады работают, и города, соседние областные центры, даже из Львова сейчас предоставляется дополнительные аварийные бригады, которые будут выполнять работы, в первую очередь, по восстановлению теплоснабжения. Это очень большой объем, и учитывая то, что есть отрицательные температуры, это очень большой объем работы. Но надеемся, за неделю, максимум две, если не будет опять-таки от врага каких-то действий недобрых, то все дома будут запитаны. И дальше говорим об электроснабжении", — высказался Станислав Игнатьев.

Отдельно Игнатьев прокомментировал ситуацию с электроснабжением. По его словам, Киев сейчас в основном питается по аварийным схемам. В ближайшее время город получит дополнительные генераторы, в частности те, что уже доставлены из Италии, а также около 140 генераторов, закупленных волонтерами в Чехии и Польше.

При этом эти ресурсы в первую очередь будут направляться на объекты критической и социальной инфраструктуры, включая пункты несокрушимости. Жилые дома, по словам эксперта, пока не рассматриваются как приоритетные объекты для обеспечения генераторами.

Напомним, в Киеве из-за сложной ситуации немалое количество людей вынуждено покидать дома, которые стали просто непригодными для проживания из-за обморожения и потопов.

Также киевляне жалуются на бездействие городских властей и коммунальщиков. У людей массово взрываются батареи и возникают потопы.