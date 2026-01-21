Київ на межі теплової кризи — заява енергетичного експерта

Чоловік грає дитину біля пальника. Фото: REUTERS/Анатолій Степанов

У Києві зберігається критична ситуація з теплопостачанням після пошкоджень енергетичної інфраструктури. Станом на ранок без стабільного тепла залишаються тисячі багатоквартирних будинків, а відновлення може тривати щонайменше ще кілька днів.

Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, коментуючи ситуацію в ефірі Ранок.LIVE.

Третина житлового фонду в Києві не має стабільного опалення

За його словами, наразі у Києві близько 4200 багатоквартирних будинків не мають стабільного теплопостачання. Це приблизно третина всього житлового фонду столиці, яка налічує близько 12 тисяч багатоповерхівок.

Водночас він підтвердив, що електропостачання до водозабору Деснянського району вже відновлено за аварійною схемою.

"Можемо говорити, що Київ наближається, наприклад, жаль, до такої енергетичної катастрофи, оскільки ми не будемо мати стабільне теплопостачання ще цей тиждень. Це точно", — повідомив експерт.

Ключовими проблемними об'єктами залишаються столичні теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які зазнали серйозних пошкоджень від російських атак. За словами експерта, ТЕЦ-5, яка є найбільшою теплоелектроцентраллю в центральній Україні та забезпечує теплом значну частину правобережжя й частину лівого берега Києва, наразі не працює повноцінно. Із чотирьох її енергоблоків два залишаються виведеними з ладу.

"Ситуація буде нормалізовуватися через те, що і ремонтні бригади працюють, і міста, сусідні обласні центри, навіть зі Львова зараз надається додаткові аварійні бригади, які будуть виконувати роботи, в першу чергу, по відновленню теплопостачання. Це дуже великий об'єм, і враховуючи те, що є від'ємні температури, це дуже великий об'єм роботи. Але сподіваємося, за тиждень, максимум два, якщо не буде знов-таки від ворога якихось дій недобрих, то всі будинки будуть заживлені. І далі говоримо про електропостачання", — висловився Станіслав Ігнатьєв.

Окремо Ігнатьєв прокоментував ситуацію з електропостачанням. За його словами, Київ наразі здебільшого живиться за аварійними схемами. Найближчим часом місто отримає додаткові генератори, зокрема ті, що вже доставлені з Італії, а також близько 140 генераторів, закуплених волонтерами в Чехії та Польщі.

Водночас ці ресурси насамперед спрямовуватимуться на об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, включно з пунктами незламності. Житлові будинки, за словами експерта, поки що не розглядаються як пріоритетні об'єкти для забезпечення генераторами.

Нагадаємо, у Києві через складну ситуацію чимала кількість людей змушена покидати будинки, які стали просто непридатними для проживання через обмороження та потопи.

Також кияни скаржаться на бездіяльність міської влади та комунальників. У людей масово вибухають батареї та виникають потопи.