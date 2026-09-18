Подорожание топлива в Украине: новые ценники на заправках в Киеве

Стенд с ценами на АЗС в Киеве. Фото: коллаж Новини.LIVE

В сентябре украинские автозаправочные станции в очередной раз резко подняли цены на топливо и нефтепродукты. Топливо в среднем подорожало на 10 гривен за короткий период. А из-за российских атак некоторые заправки начали массово укреплять габионами.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала журналистка Диана Шликова.

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Цены на топливо в Киеве на АЗС

"Дизельное топливо продолжает дорожать. Только за последние дни украинские сети АЗС несколько раз пересматривали цены на своих табло. Подорожание буквально на 1–2 гривны за считанные дни произошло на украинских АЗС. Если в начале сентября А-95 стоил 78 гривен 65 копеек, то по состоянию на 17 сентября его цена достигает 89 гривен 30 копеек за литр. Дизельное топливо за это время подорожало с 90 гривен до 99 гривен за литр", — отметила журналистка.

Если в начале сентября стоимость популярного бензина марки А-95 держалась на уровне 78,65 гривны, то сейчас средний показатель подскочил более чем на 10 гривен.

АЗС Ukrnafta. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Цены на АЗС "ОККО". Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

АЗС UPG. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Аналогичное повышение зафиксировано и для дизельного топлива, розничная стоимость которого у отдельных операторов уже вплотную достигла трехзначных цифр.

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Цены на АЗС в Киеве на данный момент следующие:

Бензин А-95 : средняя цена по стране составляет около 89,30 гривны за литр; на АЗС сети "Укрнафта" обычный А-95 стоит 86,90–88 гривен, на станциях UPG — 90,90 гривен, а на заправках ОККО достигает 92–92,90 гривен за литр;

: средняя цена по стране составляет около 89,30 гривны за литр; на АЗС сети "Укрнафта" обычный А-95 стоит 86,90–88 гривен, на станциях UPG — 90,90 гривен, а на заправках ОККО достигает 92–92,90 гривен за литр; Премиальные марки бензина : на станциях UPG топливо upg 95 стоит 92,90 гривны, а upg 100 — 99,90 гривны за литр; в сети ОККО за литр PULLS 95 просят 95,90 гривен, а за PULLS 100 — 99,90 гривен;

: на станциях UPG топливо upg 95 стоит 92,90 гривны, а upg 100 — 99,90 гривны за литр; в сети ОККО за литр PULLS 95 просят 95,90 гривен, а за PULLS 100 — 99,90 гривен; Бензин А-92 : на отдельных станциях "Укрнафты" реализуется по цене 84,90 гривен за литр;

: на отдельных станциях "Укрнафты" реализуется по цене 84,90 гривен за литр; Дизельное топливо : средняя цена выросла до 99 гривен за литр; на "Укрнафте" стоимость дизельного топлива составляет от 95 до 97,90 гривен, тогда как на ОККО (ДП евро и PULLS ДП) и на UPG (EURO ДП) литр стоит 99,90 гривен;

: средняя цена выросла до 99 гривен за литр; на "Укрнафте" стоимость дизельного топлива составляет от 95 до 97,90 гривен, тогда как на ОККО (ДП евро и PULLS ДП) и на UPG (EURO ДП) литр стоит 99,90 гривен; Автогаз: средняя цена на рынке держится на уровне 44 гривны за литр, а на ряде отдельных заправочных комплексов стоимость достигает 45 гривен.

Как пояснила Диана Шликова, из-за систематических ударов врага по объектам гражданской и топливной инфраструктуры заправочные станции начали обносить специальными фортификационными сооружениями.

"Стоит отметить, что Российская Федерация продолжает террор против гражданской инфраструктуры, поэтому, чтобы обезопасить уцелевшие заправки, на них начали устанавливать габионы. Это такие металлические конструкции, которые защищают заправки, и их начали устанавливать после ряда атак на Украину", — подчеркнула корреспондентка.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине растут цены на дизельное топливо. И к концу года стоимость может достичь почти 115 гривен за литр. Как отметил финансовый аналитик Виктор Гальчинский, при таком развитии событий заправка полного бака на 50 литров обойдется водителям как минимум на 800 гривен дороже, чем сейчас.

В то же время украинцам и бизнесу советуют заранее сделать запасы топлива на случай перебоев. Эксперт рынка Сергей Куюн пояснил, что общего дефицита топлива в стране нет, однако российские удары по транспортной инфраструктуре могут временно задерживать его доставку на заправки.