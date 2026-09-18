Подорожчання пального в Україні: нові цінники на заправках в Києві

Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: колаж Новини.LIVE

У вересні українські автозаправні станції вкотре здійснили різке підняття цін на паливо та нафтопродукти. Пальне в середньому здорожчало на 10 гривень за короткий період. А через російські атаки деякі заправки почали масово укріплювати габіонами.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла журналістка Діана Шликова.

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Ціни на паливо в Києві на АЗС

"Дизельне продовжує дорожчати. Лише за останні дні українські мережі АЗС декілька разів переглядали ціни на своїх стелах. Подорожчання буквально на 1-2 гривні за лічені дні відбулося на українських АЗС. Якщо на початку вересня А-95 коштував 78 гривень 65 копійок, то станом на 17 вересня його ціна сягає 89 гривень 30 копійок за літр. Дизель за цей час подорожчав із 90 гривень до 99 гривень за літр", — зазначила журналістка.

Якщо на початку вересня вартість популярного бензину марки А-95 трималася на рівні 78,65 гривні, то зараз середній показник підскочив на понад 10 гривень.

АЗС Ukrnafta. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на АЗС "ОККО". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

АЗС UPG. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Аналогічне підняття зафіксовано і для дизельного пального, роздрібна вартість якого в окремих операторів уже впритул дісталася тризначних цифр.

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Ціни на АЗС в Києві наразі такі:

Бензин А-95 : середня ціна по країні становить близько 89,30 гривні за літр; на АЗС мережі "Укрнафта" звичайний А-95 коштує 86,90–88 гривень, на станціях UPG — 90,90 гривні, а на заправках ОККО сягає 92–92,90 гривні за літр;

: середня ціна по країні становить близько 89,30 гривні за літр; на АЗС мережі "Укрнафта" звичайний А-95 коштує 86,90–88 гривень, на станціях UPG — 90,90 гривні, а на заправках ОККО сягає 92–92,90 гривні за літр; Преміальні марки бензину : на станціях UPG пальне upg 95 коштує 92,90 гривні, а upg 100 — 99,90 гривні за літр; у мережі ОККО за літр PULLS 95 просять 95,90 гривні, а за PULLS 100 — 99,90 гривні;

: на станціях UPG пальне upg 95 коштує 92,90 гривні, а upg 100 — 99,90 гривні за літр; у мережі ОККО за літр PULLS 95 просять 95,90 гривні, а за PULLS 100 — 99,90 гривні; Бензин А-92 : на окремих станціях "Укрнафти" реалізується за ціною 84,90 гривні за літр;

: на окремих станціях "Укрнафти" реалізується за ціною 84,90 гривні за літр; Дизельне пальне : середній цінник зріс до 99 гривень за літр; на "Укрнафті" вартість дизеля становить від 95 до 97,90 гривні, тоді як на ОККО (ДП євро та PULLS ДП) і на UPG (EURO ДП) літр коштує 99,90 гривні;

: середній цінник зріс до 99 гривень за літр; на "Укрнафті" вартість дизеля становить від 95 до 97,90 гривні, тоді як на ОККО (ДП євро та PULLS ДП) і на UPG (EURO ДП) літр коштує 99,90 гривні; Автогаз: середній тариф на ринку тримається на рівні 44 гривні за літр, а на низці окремих заправних комплексів вартість сягає 45 гривень.

Як пояснила Діана Шликова, через системні удари ворога по об'єктах цивільної та паливної системи заправні станції почали обносити спеціальними фортифікаційними спорудами.

"Варто зазначити, що Російська Федерація продовжує терор цивільної інфраструктури, тож аби убезпечити вцілілі заправки, на них почали встановлювати габіони. Це такі металеві конструкції, які захищають заправки і їх почали встановлювати після низки атак на Україну", — підкреслила кореспондентка.

Новини.LIVE інформували, що в Україні зростають ціни на дизельне пальне. І до кінця року вартість може сягнути майже 115 гривень за літр. Як зазначив фінансовий аналітик Віктор Гальчинський, за такого розвитку подій заправка повного бака на 50 літрів коштуватиме водіям щонайменше на 800 гривень дорожче, ніж зараз.

Водночас українцям і бізнесу радять завчасно зробити запаси пального на випадок перебоїв. Експерт ринку Сергій Куюн пояснив, що загального дефіциту палива в країні немає, проте російські удари по транспортній інфраструктурі можуть тимчасово затримувати його доставку на заправки.