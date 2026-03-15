В Киеве цены на топливо изменились: стоимость колеблется

По состоянию на 15 марта 2026 года в Киеве средние цены на топливо остаются на уровне показателей, зафиксированных 13 марта. В то же время по сравнению с предыдущим днем подорожали дизельное топливо и автомобильный газ.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Стоимость топлива в Киеве 15 марта

Сейчас средняя стоимость топлива в Киеве сейчас такая:

Бензин А-95 премиум — 73,06 грн за литр,

Бензин А-95 — 69,26 грн за литр,

Бензин А-92 — 67,74 грн за литр,

Дизельное топливо — 74,98 грн за литр,

Автомобильный газ — 42,00 грн за литр.

Среди крупных сетей АЗС в Киевской области самое дорогое топливо традиционно предлагают премиальные операторы, в частности SOCAR, OKKO, WOG и KLO.

Так, цены на бензин А-95 колеблются от 65,95 грн за литр до 70,99 грн литр. Дизельное топливо можно найти в диапазоне от 71,90 грн за литр до 79,09 грн за литр, а автогаз — от 38,99 грн за литр до 44,99 грн за литр.

Самый дорогой автогаз зафиксирован на АЗС OKKO — 44,99 грн за литр, а также WOG — 44,98 грн за литр. Самую высокую цену на дизельное топливо среди операторов предлагает KLO — 79,09 грн за литр.

Что с ценами на топливо в Украине

Топливо в Украине дорожает из-за скачка мировых цен на нефть и нефтепродукты на фоне обострения на Ближнем Востоке. Однако Юлия Свириденко сообщила, что государство компенсирует людям подорожание топлива. Правительство готовит пакет поддержки, который будет состоять из двух частей.

В то же время Кабинет министров Украины не планирует снижать НДС или акциз на топливо. Там это объясняют тем, что все эти налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.

Однако финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует мировой экономический кризис из-за войны в Иране. По его словам, ситуация обострится, если Ормузский пролив полностью перекроют на три месяца. Однако первые проблемы с глобальной экономикой могут проявиться уже через месяц.