Головна Київ У Києві ціни на пальне зазнали змін: вартість коливається

У Києві ціни на пальне зазнали змін: вартість коливається

Дата публікації: 15 березня 2026 14:09
У Києві ціни на пальне зазнали змін — вартість коливається
Ціни на пальне у Києві. Фото: Новини.LIVE

Станом на 15 березня 2026 року у Києві середні ціни на пальне залишаються на рівні показників, зафіксованих 13 березня. Водночас у порівнянні з попереднім днем подорожчали дизельне паливо та автомобільний газ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну. 

Реклама
Вартість пального у Києві 15 березня

Наразі середня вартість пального у Києві наразі така:

  • Бензин А-95 преміум — 73,06 грн за літр,
  • Бензин А-95 — 69,26 грн за літр,
  • Бензин А-92 — 67,74 грн за літр,
  • Дизельне паливо — 74,98 грн за літр,
  • Автомобільний газ — 42,00 грн за літр.
Ціни на пальне у Києві 15 березні
Скриншот цін на пальне 15 березня у Києві/Мінфін

Серед великих мереж АЗС у Київській області найдорожче пальне традиційно пропонують преміальні оператори, зокрема SOCAR, OKKO, WOG та KLO.

Так, ціни на бензин А-95 коливаються від 65,95 грн за літр до 70,99 грн літр. Дизельне паливо можна знайти в діапазоні від 71,90 грн за літр до 79,09 грн за літр, а автогаз — від 38,99 грн за літр до 44,99 грн за літр.

Найдорожчий автогаз зафіксовано на АЗС OKKO — 44,99 грн за літр, а також WOG — 44,98 грн за літр. Найвищу ціну на дизельне паливо серед операторів пропонує KLO — 79,09 грн за літр.

Вартість пального у Київській області 15 березня
Ціни на популярних АЗС в Київській області станом на 15 березня. Фото: Мінфін/скриншот

Що з цінами на пальне в Україні

Пальне в Україні дорожчає через стрибок світових цін на нафту і нафтопродукти на тлі загострення на Близькому Сході. Однак Юлія Свириденко повідомила, що держава компенсує людям здорожчання палива. Уряд готує пакет підтримки, який буде складатися з двох частин. 

Водночас Кабінет міністрів України не планує знижувати ПДВ чи акциз на пальне. Там це пояснюють тим, що всі ці податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Однак фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує світову економічну кризу через війну в Ірані. За його словами, ситуація загостриться, якщо Ормузьку протоку повністю перекриють на три місяці. Однак перші проблеми з глобальною економікою можуть проявитися вже за місяць.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
