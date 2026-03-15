У Києві ціни на пальне зазнали змін — вартість коливається

Станом на 15 березня 2026 року у Києві середні ціни на пальне залишаються на рівні показників, зафіксованих 13 березня. Водночас у порівнянні з попереднім днем подорожчали дизельне паливо та автомобільний газ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну.

Вартість пального у Києві 15 березня

Наразі середня вартість пального у Києві наразі така:

Бензин А-95 преміум — 73,06 грн за літр,

Бензин А-95 — 69,26 грн за літр,

Бензин А-92 — 67,74 грн за літр,

Дизельне паливо — 74,98 грн за літр,

Автомобільний газ — 42,00 грн за літр.

Серед великих мереж АЗС у Київській області найдорожче пальне традиційно пропонують преміальні оператори, зокрема SOCAR, OKKO, WOG та KLO.

Так, ціни на бензин А-95 коливаються від 65,95 грн за літр до 70,99 грн літр. Дизельне паливо можна знайти в діапазоні від 71,90 грн за літр до 79,09 грн за літр, а автогаз — від 38,99 грн за літр до 44,99 грн за літр.

Найдорожчий автогаз зафіксовано на АЗС OKKO — 44,99 грн за літр, а також WOG — 44,98 грн за літр. Найвищу ціну на дизельне паливо серед операторів пропонує KLO — 79,09 грн за літр.

Що з цінами на пальне в Україні

Пальне в Україні дорожчає через стрибок світових цін на нафту і нафтопродукти на тлі загострення на Близькому Сході. Однак Юлія Свириденко повідомила, що держава компенсує людям здорожчання палива. Уряд готує пакет підтримки, який буде складатися з двох частин.

Водночас Кабінет міністрів України не планує знижувати ПДВ чи акциз на пальне. Там це пояснюють тим, що всі ці податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Однак фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує світову економічну кризу через війну в Ірані. За його словами, ситуація загостриться, якщо Ормузьку протоку повністю перекриють на три місяці. Однак перші проблеми з глобальною економікою можуть проявитися вже за місяць.