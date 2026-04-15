В Киеве цены на топливо стабилизировались: А-95 продают по 74 грн

Стела с ценами на АЗС в Киеве.

В Киеве и по области цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 15 апреля практически зафиксировались на отметках вчерашнего дня. Водители могут заправиться по тем же тарифам, которые действовали и накануне.

Цены на топливо в Киеве 15 апреля

В частности, на станциях сети UPG бензин марки А-95 предлагают по 74,00 грн/л, тогда как улучшенный upg95 стоит 77,00 грн/л. Премиальный upg100 реализуется по цене 83,00 грн/л, а дизельное топливо составляет 92,00 грн/л.

Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG.

В свою очередь, государственный оператор "Укрнафта" предлагает более бюджетные варианты: стандартный А-95 стоит 69,90 грн/л, а его улучшенная версия Energy — 72,90 грн/л. Стоимость дизеля на этих АЗС составляет 89,50 грн/л (Energy — 93,50 грн/л), а автомобильный газ отпускается по 49,90 грн/л.

Цены на АЗС UKRNAFTA.

По состоянию на вчерашний день, 14 апреля, стоимость А-95 на UPG также составляла 74,00 грн/л, а на "Укрнафте" — 69,90 грн/л. Аналогичная неизменность наблюдается и в сегменте дизельного топлива и автогаза. Таким образом, популярные АЗС в Киеве решили не менять ценники за последние 24 часа.

Цены на топливо в Киеве 14 апреля.

