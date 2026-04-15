Головна Київ У Києві ціни на пальне стабілізувалися: А-95 продають по 74 грн

У Києві ціни на пальне стабілізувалися: А-95 продають по 74 грн

Дата публікації: 15 квітня 2026 09:11
Стела з цінами на АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві та по області ціни на бензин та дизельне пальне станом на 15 квітня практично зафіксувалися на позначках вчорашнього дня. Водії можуть заправитися за тими ж тарифами, що діяли і напередодні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на паливо в Києві 15 квітня

Зокрема, на станціях мережі UPG бензин марки А-95 пропонують по 74,00 грн/л, тоді як покращений upg95 коштує 77,00 грн/л. Преміальний upg100 реалізується за ціною 83,00 грн/л, а дизельне пальне становить 92,00 грн/л.

Ціни на паливо в Києві сьогодні
Ціни на пальне у Києві на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою, державний оператор "Укрнафта" пропонує більш бюджетні варіанти: стандартний А-95 коштує 69,90 грн/л, а його покращена версія Energy — 72,90 грн/л. Вартість дизелю на цих АЗС становить 89,50 грн/л (Energy — 93,50 грн/л), а автомобільний газ відпускається по 49,90 грн/л.

Скільки коштує пальне в Києві
Ціни на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Станом на вчорашній день, 14 квітня, вартість А-95 на UPG також становила 74,00 грн/л, а на "Укрнафті" — 69,90 грн/л. Аналогічна незмінність спостерігається і в сегменті дизельного пального та автогазу. Таким чином, популярні АЗС в Києві вирішили не змінювати цінники за останні 24 години.

Ціни на паливо в Києві 14 квітня. Фото: скриншот Мінфін

Як писав раніше Новини.LIVE, у Київській області стався 14 квітня потужний вибух. У Броварах вчинили теракт, але підозрюваних уже затримали. Виявилося, що двоє чоловіків працювали на російські спецслужби. 

Також з'ясувалося, що Київ увійшов до переліку регіонів, які показали незадовільний рівень підготовки до наступного опалювального сезону. Зокрема, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що темпи робіт вкрай низькі.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
