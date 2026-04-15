У Києві ціни на пальне стабілізувалися: А-95 продають по 74 грн

Стела з цінами на АЗС у Києві.

У Києві та по області ціни на бензин та дизельне пальне станом на 15 квітня практично зафіксувалися на позначках вчорашнього дня. Водії можуть заправитися за тими ж тарифами, що діяли і напередодні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на паливо в Києві 15 квітня

Зокрема, на станціях мережі UPG бензин марки А-95 пропонують по 74,00 грн/л, тоді як покращений upg95 коштує 77,00 грн/л. Преміальний upg100 реалізується за ціною 83,00 грн/л, а дизельне пальне становить 92,00 грн/л.

Ціни на пальне у Києві на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою, державний оператор "Укрнафта" пропонує більш бюджетні варіанти: стандартний А-95 коштує 69,90 грн/л, а його покращена версія Energy — 72,90 грн/л. Вартість дизелю на цих АЗС становить 89,50 грн/л (Energy — 93,50 грн/л), а автомобільний газ відпускається по 49,90 грн/л.

Ціни на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Станом на вчорашній день, 14 квітня, вартість А-95 на UPG також становила 74,00 грн/л, а на "Укрнафті" — 69,90 грн/л. Аналогічна незмінність спостерігається і в сегменті дизельного пального та автогазу. Таким чином, популярні АЗС в Києві вирішили не змінювати цінники за останні 24 години.

Ціни на паливо в Києві 14 квітня. Фото: скриншот Мінфін

