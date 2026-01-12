Видео
Главная Киев В Киеве ученик устроил резню в школе

В Киеве ученик устроил резню в школе

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 09:25
В Киеве ученик с ножом совершил нападение в школе — работает полиция
Полиция и экстренные службы на месте вызова. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве правоохранители выясняют детали инцидента, произошедшего в одном из учебных заведений столицы. По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и совершил нападение на учительницу и другого школьника.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Читайте также:

В Киеве школьник напал с ножом на учителя и другого ученика

Сообщение о происшествии на спецлинию 102 поступило утром 12 января в 8:45. Обоих пострадавших оперативно осмотрели медики, им оказывается необходимая помощь.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. В школе работают следователи и оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства и причины нападения. В полиции сообщили, что дополнительные подробности обнародуют позже.

Напомним, недавно в Одесской области мужчины напали на полицейских во время патрулирования.

Также недавно судили супругов, которые совершили нападение на работника ТЦК в Днепре.

Киев нападение полиция поножовщина школьники школа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
