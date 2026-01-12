В Києві учень із ножем здійснив напад у школі — працює поліція

Поліція та екстрені служби на місці виклику. Фото: Нацполіція України

У Києві правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, що стався в одному з навчальних закладів столиці. За попередньою інформацією, один з учнів прийшов до школи з ножем і вчинив напад на вчительку та іншого школяра.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Києві.

Повідомлення про подію на спецлінію 102 надійшло вранці 12 січня о 8:45. Обох потерпілих оперативно оглянули медики, їм надається необхідна допомога.

Підозрюваного затримали на місці події. У школі працюють слідчі та оперативні служби, які встановлюють усі обставини та причини нападу. У поліції повідомили, що додаткові подробиці оприлюднять пізніше.

