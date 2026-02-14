В Киеве мужчина умер во время задержания полицией — начато расследование

Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве умер мужчина во время задержания полицией. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Известно, что инцидент произошел 8 февраля около 01:00.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram в субботу, 14 февраля, передает Новини.LIVE.

Смерть мужчины во время задержания полицией

В ночь на 8 февраля на спецлинию 112 поступило сообщение об административном правонарушении. Заявитель отмечал, что неизвестные лица распивали алкоголь на детской площадке, нецензурно выражались и нарушали требования комендантского часа.

Правоохранители прибыли по вызову и на месте обнаружили компанию людей, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок.

"Мы попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со ст. 44 и ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Внезапно мужчине стало плохо и он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники и положили его в стабильное боковое положение, а также вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. До прибытия врачей мужчине оказывали домедицинскую помощь.

На место инцидента прибыла медицинская бригада, но несмотря на принятые реанимационные мероприятия, мужчина умер.

"С целью всестороннего и беспристрастного выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа и работники мониторинга. О событии уведомлены Государственное бюро расследований, внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УКУ", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что мужчина умер из-за болезни сердца.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

