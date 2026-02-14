Відео
Головна Київ У Києві помер чоловік під час затримання поліцією — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 08:26
У Києві чоловік помер під час затримання поліцією — розпочато розслідування
Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН

У Києві помер чоловік під час затримання поліцією. Наразі всі обставини встановлюються. Відомо, що інцидент стався 8 лютого близько 01:00.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Смерть чоловіка під час затримання поліцією

У ніч проти 8 лютого на спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. Заявник зазначав, що невідомі особи розпивали алкоголь на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися та порушували вимоги комендантської години.

Правоохоронці прибули за викликом і на місці виявили компанію людей, які поводилися агресивно та порушували громадський порядок.

"Ми спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських. З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію", — йдеться у повідомленні.

Раптово чоловікові стало зле та він почав втрачати свідомість. Патрульні зняли кайданки та поклали його в стабільне бокове положення, а також викликали бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття лікарів чоловіку надавали домедичну допомогу.

На місце інциденту прибула медична бригада, але попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер.

"З метою всебічного й неупередженого з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група та працівники моніторингу. Про подію повідомлені Державне бюро розслідувань, внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ", — йдеться у повідомленні.

Всі обставини інциденту встановлюються.

У висновку судово-медичної експертизи йдеться, що чоловік помер через хворобу серця.

null
Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот
null
Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області помер чоловік у приміщення ТЦК. За висновком медиків, причиною стало нібито алкогольне отруєння.

Крім того, у Львові 42-річного чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Київ смерть поліція медики правопорушення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
