У Києві чоловік помер під час затримання поліцією — розпочато розслідування

У Києві помер чоловік під час затримання поліцією. Наразі всі обставини встановлюються. Відомо, що інцидент стався 8 лютого близько 01:00.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Смерть чоловіка під час затримання поліцією

У ніч проти 8 лютого на спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. Заявник зазначав, що невідомі особи розпивали алкоголь на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися та порушували вимоги комендантської години.

Правоохоронці прибули за викликом і на місці виявили компанію людей, які поводилися агресивно та порушували громадський порядок.

"Ми спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських. З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію", — йдеться у повідомленні.

Раптово чоловікові стало зле та він почав втрачати свідомість. Патрульні зняли кайданки та поклали його в стабільне бокове положення, а також викликали бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття лікарів чоловіку надавали домедичну допомогу.

На місце інциденту прибула медична бригада, але попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер.

"З метою всебічного й неупередженого з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група та працівники моніторингу. Про подію повідомлені Державне бюро розслідувань, внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) ККУ", — йдеться у повідомленні.

Всі обставини інциденту встановлюються.

У висновку судово-медичної експертизи йдеться, що чоловік помер через хворобу серця.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

