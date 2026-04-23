Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Киеве усилили контроль за средствами на восстановление домов

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 08:12
Поврежденный российским дроном многоквартирный дом. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Бюджет Киева на 2026 год предусматривает более 1 миллиарда гривен на ремонт жилых домов, пострадавших от российских обстрелов. Специальная комиссия Киевсовета усилила надзор за использованием этих средств и призывает горожан не ждать инициативы от чиновников, а активно обращаться за помощью для ускорения восстановительных работ.

Об этом эксклюзивно заявила депутат Киевсовета в эфире "Київського часу" Алла Шлапак.

Киевлянам советуют активнее действовать для восстановления их домов

По ее словам, в городе на постоянной основе функционирует временная контрольная комиссия (ТКК), которая не только мониторит финансовые потоки, но и координирует процесс восстановления на каждом этапе. Комиссия ежемесячно проводит заседания с участием глав районных администраций, заслушивая отчеты о состоянии использования средств по каждому конкретному объекту.

Эффективность работы ТКК уже подтверждена на практике в Шевченковском и Днепровском районах. В частности, в Шевченковском районе удалось сдвинуть с мертвой точки восстановление дома, где длительное время после обстрела не проводилось никаких работ. Аналогичная ситуация наблюдалась в Днепровском районе на улице Энтузиастов, где после вмешательства комиссии и медиа началась активная коммуникация коммунальщиков с обществом.

"Я хочу напомнить всем и обратиться, пользуясь случаем к киевлянам, что в Киевском городском совете создана временная контрольная комиссия по контролю за использованием средств, за которые восстанавливаются дома. И мы открыты к общению, открыты к обращениям", — подчеркнула Алла Шлапак.

Депутат отметила, что нормативно-правовая база устанавливает довольно длительные сроки и обычно от момента попадания до начала непосредственных работ на объекте проходит около девяти месяцев. Это обусловлено необходимостью проведения экспертиз и соблюдением всех предусмотренных процедур. Однако основная задача комиссии заключается в том, чтобы эти сроки не затягивались еще больше из-за человеческого фактора или халатности исполнителей.

"Временная контрольная комиссия, как инструмент, работает, обращайтесь. Я просто, как председатель комиссии, обращаюсь с просьбой не оставаться один на один, потому что наша работа является действенной. И лучшим подтверждением этого это более миллиарда гривен, выделенных на восстановление этих домов на 2026 год", - призвала руководительница ТКК.

Новини.LIVE писали, что в Киеве также острая проблема по восстановлению ТЭЦ. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE заявил, что на восстановление или ремонт поврежденных ТЭЦ нужно потратить минимум 3-4 года.

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал, что в Украине четыре области серьезно отстают в графике подготовки к зимнему сезону. Среди проблемных регионов оказался и Киев.

Киев ремонт жилье повреждение домов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации