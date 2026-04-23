В Киеве усилили контроль за средствами на восстановление домов

Поврежденный российским дроном многоквартирный дом. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Бюджет Киева на 2026 год предусматривает более 1 миллиарда гривен на ремонт жилых домов, пострадавших от российских обстрелов. Специальная комиссия Киевсовета усилила надзор за использованием этих средств и призывает горожан не ждать инициативы от чиновников, а активно обращаться за помощью для ускорения восстановительных работ.

Об этом эксклюзивно заявила депутат Киевсовета в эфире "Київського часу" Алла Шлапак.

Киевлянам советуют активнее действовать для восстановления их домов

По ее словам, в городе на постоянной основе функционирует временная контрольная комиссия (ТКК), которая не только мониторит финансовые потоки, но и координирует процесс восстановления на каждом этапе. Комиссия ежемесячно проводит заседания с участием глав районных администраций, заслушивая отчеты о состоянии использования средств по каждому конкретному объекту.

Эффективность работы ТКК уже подтверждена на практике в Шевченковском и Днепровском районах. В частности, в Шевченковском районе удалось сдвинуть с мертвой точки восстановление дома, где длительное время после обстрела не проводилось никаких работ. Аналогичная ситуация наблюдалась в Днепровском районе на улице Энтузиастов, где после вмешательства комиссии и медиа началась активная коммуникация коммунальщиков с обществом.

"Я хочу напомнить всем и обратиться, пользуясь случаем к киевлянам, что в Киевском городском совете создана временная контрольная комиссия по контролю за использованием средств, за которые восстанавливаются дома. И мы открыты к общению, открыты к обращениям", — подчеркнула Алла Шлапак.

Депутат отметила, что нормативно-правовая база устанавливает довольно длительные сроки и обычно от момента попадания до начала непосредственных работ на объекте проходит около девяти месяцев. Это обусловлено необходимостью проведения экспертиз и соблюдением всех предусмотренных процедур. Однако основная задача комиссии заключается в том, чтобы эти сроки не затягивались еще больше из-за человеческого фактора или халатности исполнителей.

"Временная контрольная комиссия, как инструмент, работает, обращайтесь. Я просто, как председатель комиссии, обращаюсь с просьбой не оставаться один на один, потому что наша работа является действенной. И лучшим подтверждением этого это более миллиарда гривен, выделенных на восстановление этих домов на 2026 год", - призвала руководительница ТКК.

Новини.LIVE писали, что в Киеве также острая проблема по восстановлению ТЭЦ. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE заявил, что на восстановление или ремонт поврежденных ТЭЦ нужно потратить минимум 3-4 года.

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал, что в Украине четыре области серьезно отстают в графике подготовки к зимнему сезону. Среди проблемных регионов оказался и Киев.