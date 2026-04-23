У Києві посилили контроль за коштами на відновлення будинків

Пошкоджений російським дроном багатоквартирний будинок. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Бюджет Києва на 2026 рік передбачає понад 1 мільярд гривень на ремонт житлових будинків, що постраждали від російських обстрілів. Спеціальна комісія Київради посилила нагляд за використанням цих коштів і закликає містян не чекати ініціативи від посадовців, а активно звертатися за допомогою для прискорення відновлювальних робіт.

Про це ексклюзивно заявила депутатка Київради в ефірі "Київського часу" Алла Шлапак.

Киянам радять активніше діяти для відбудови їхніх будинків

За її словами, у місті на постійній основі функціонує тимчасова контрольна комісія (ТКК), яка не лише моніторить фінансові потоки, а й координує процес відбудови на кожному етапі. Комісія щомісяця проводить засідання за участю голів районних адміністрацій, заслуховуючи звіти про стан використання коштів по кожному конкретному об'єкту.

Ефективність роботи ТКК вже підтверджена на практиці у Шевченківському та Дніпровському районах. Зокрема, у Шевченківському районі вдалося зрушити з мертвої точки відновлення будинку, де тривалий час після обстрілу не проводилося жодних робіт. Аналогічна ситуація спостерігалася у Дніпровському районі на вулиці Ентузіастів, де після втручання комісії та медіа розпочалася активна комунікація комунальників з громадою.

"Я хочу нагадати всім і звернутися, користуючись нагодою до киян, що в Київській міській раді створена тимчасова контрольна комісія щодо контролю за використаннями коштів, за які відновлюються будинки. І ми відкриті до спілкувань, відкриті до звернень", — наголосила Алла Шлапак.

Депутатка зауважила, що нормативно-правова база встановлює доволі тривалі терміни і зазвичай від моменту влучання до початку безпосередніх робіт на об'єкті минає близько дев'яти місяців. Це зумовлено необхідністю проведення експертиз та дотриманням усіх передбачених процедур. Проте основне завдання комісії полягає в тому, щоб ці терміни не затягувалися ще більше через людський чинник чи недбалість виконавців.

"Тимчасова контрольна комісія, як інструмент, працює, звертайтеся. Я просто, як голова комісії, звертаюся з проханням не залишатися сам на сам, тому що наша робота є дієвою. І найкращим підтвердженням цього це є більше мільярда гривень, виділених на відновлення цих будинків на 2026 рік", — закликала очільниця ТКК.

Новини.LIVE писали, що у Києві також гостра проблема щодо відновлення ТЕЦ. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE заявив, що на відбудову чи ремонт пошкоджених ТЕЦ потрібно витратити мінімум 3-4 роки.

Окремо Володимир Зеленський акцентував, що в Україні чотири області серйозно відстають у графіку підготовки до зимового сезону. Серед проблемних регіонів опинився й Київ.