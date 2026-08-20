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Главная Киев В Киеве уточнили число жертв ночной атаки: 15 погибших

В Киеве уточнили число жертв ночной атаки: 15 погибших

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 13:00
В Киеве уже 15 жертв вражеского обстрела: обновленные данные
Спасатель выводит человека из разрушенного дома. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

В Киеве вновь возросло число жертв массированного вражеского удара в ночь на 20 августа. Так, по данным медицинских служб, в Киеве погибли 15 человек. Еще 39 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Между тем работа по ликвидации последствий и поиску жертв продолжается.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

В Киеве нашли ещё нескольких погибших в результате обстрелов 20 августа

Массированный вражеский удар по украинской столице привел к новым жертвам среди мирного населения. Число погибших в результате атаки увеличилось до 15 человек. Обновленные данные от медицинских служб по состоянию на 12:30 обнародовал мэр Киева Виталий Кличко.

На данный момент официально подтверждены ранения у 39 человек, которым потребовалась неотложная медицинская помощь и госпитализация. Глава столицы выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших граждан.

На всех пострадавших участках города непрерывно задействованы аварийные, медицинские и коммунальные подразделения. Специалисты продолжают фиксировать разрушения, расчищать завалы и оказывать помощь пострадавшим. Работы на местах происшествий продолжаются. При этом информация о погибших и пострадавших будет уточняться. В целом наибольшие повреждения в Киеве зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах

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Как сообщали Новини.LIVE, в Соломенском районе столицы экстренные службы продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела, направленного исключительно против мирной городской инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые кварталы, образовательные учреждения и детское медицинское учреждение.

В то же время в Командовании ВВС ВСУ прокомментировали массированную комбинированную атаку РФ. Защитникам украинского неба удалось нейтрализовать 186 воздушных средств нападения, уничтожив десятки крылатых и баллистических ракет, а также 145 вражеских ударных дронов.

На российский террор уже отреагировал Владимир Зеленский. Глава государства обратился к партнерам с призывом усилить защиту Украины и помочь с боеприпасами для системы ПВО Patriot, которая в настоящее время лучше всего противодействует баллистическим атакам РФ.

Киев смерть обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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