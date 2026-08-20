У Києві вже 15 жертв ворожого обстрілу: оновлені дані

Рятувальник виводить зі зруйнованого будинку людину. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У Києві знову зросла кількість жертв масованого ворожого удару у ніч проти 20 серпня. Так, за даними медичних служб, у Києві загинули 15 людей. Ще 39 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тим часом робота з ліквідації наслідків та пошуків жертв триває.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

У Києві знайшли ще кількох загиблих від обстрілів 20 серпня

Масований ворожий удар по українській столиці призвів до нових жертв серед мирного населення. Кількість загиблих унаслідок атаки збільшилася до 15 осіб. Оновлені дані від медичних служб станом на 12:30 оприлюднив Київський міський голова Віталій Кличко.

Наразі офіційно підтверджено поранення в 39 людей, які потребували невідкладної медичної допомоги та госпіталізації. Очільник столиці висловив глибокі співчуття рідним і близьким усіх загиблих громадян.

На всіх уражених локаціях міста безперервно задіяні екстрені, медичні та комунальні підрозділи. Спеціалісти продовжують фіксувати руйнування, розбирати завали та підтримувати постраждалих. Роботи на місцях подій тривають. Водночас інформація щодо загиблих та травмованих ще буде уточнюватися. Загалом найбільші пошкодження в Києві є у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Солом'янському районі столиці екстрені служби продовжують долати наслідки ворожого обстрілу, спрямованого виключно проти мирної міської інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові квартали, освітні установи та дитячий медичний заклад.

Водночас у Командуванні ПС ЗСУ прокоментували масовану комбіновану атаку РФ. Захисникам українського неба вдалося нейтралізувати 186 повітряних засобів нападу, знищивши десятки крилатих і балістичних ракет, а також 145 ворожих ударних дронів.

На російський терор уже відреагував Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до партнерів із закликом посилити захист України та допомогти зі снарядами до ППО-системи Patriot, яка наразі найкраще протидіє балістичним атакам РФ.