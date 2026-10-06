Заторы на мостах через Днепр: как движется транспорт 6 октября

Автомобили в пробках. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 6 октября, Киев оказался парализован масштабными пробками, из-за которых сложнее всего было выехать с левого берега на правый. Движение парализовали последствия серии российских атак по Северному мосту, многочисленные ДТП, ремонтные работы на Набережном шоссе и изменения в маршрутах автобусов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Пробки в Киеве 6 октября

Утром 6 октября столичные водители вынуждены стоять в многокилометровых пробках между берегами Днепра. Наиболее критическая ситуация сложилась в направлении с левого берега на правый. Огромные очереди из транспорта выстроились на подъездах к Южному мосту.

Пробки в Киеве 6 октября. Фото: Новини.LIVE

Движение также значительно замедлено на мосту Патона, мосту "Метро" и Дарницком мосту, где машины продвигаются крайне медленно.

Из-за пробок общественный транспорт курсирует с задержками. Фото: Новини.LIVE

Одним из ключевых факторов такого кризиса стала серия российских обстрелов Северного моста, в результате которых россияне повредили дорожное полотно сооружения.

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Автомобили стоят на дороге в пробке. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, ситуацию на столичных магистралях дополнительно ухудшают многочисленные дорожно-транспортные происшествия, зафиксированные в разных районах города.

Ограничения на Набережном шоссе

Еще одним препятствием для водителей стало начало дорожных работ в Печерском районе. В коммунальной корпорации Киевавтодор сообщили, что в течение дня 6 октября будет частично перекрыто движение по Набережному шоссе.

Схема движения в Киеве 6 октября. Фото: КГГА

На участке от Подола в направлении моста "Метро" специалисты Печерского ШЕУ будут восстанавливать ливневую канализацию. Ремонтные бригады будут работать с 8:00 до 20:00, и в это время проезд автомобилей ограничат только одной полосой.

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В случае ухудшения погодных условий график выполнения работ может быть скорректирован; власти принесли извинения за неудобства и призвали заранее учитывать сужение дороги при планировании поездок.

Сбои в работе общественного транспорта

Масштабные пробки мгновенно отразились на перевозке пассажиров, вызвав ощутимые задержки всего наземного общественного транспорта.

Крупные пробки в Киеве 6 октября. Фото: Новини.LIVE

В частности, в направлении левого берега временно скорректировали схемы движения автобусов № 22 и № 91. Сейчас они следуют по маршрутам, которые были введены ранее во время предыдущих ограничений. Пассажиров просят учитывать эти изменения и закладывать значительно больше времени на поездку по городу.

Новини.LIVE сообщали, что 4 октября российские войска в очередной раз нанесли удар по Северному мосту в Киеве. На фоне регулярных атак эксперты подчеркивают необходимость резервных путей сообщения между берегами. По их мнению, столице следовало подготовить понтонные мосты еще с начала полномасштабного вторжения.

Впрочем, даже в случае развертывания временных переправ они не заменят стационарные путепроводы по пропускной способности. По словам урбанистов, на таких объектах крайне важно отдавать абсолютный приоритет общественному транспорту, чтобы обеспечить максимальный пассажиропоток и не блокировать движение частными автомобилями.