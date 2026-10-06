Колапс на мостах через Дніпро: як курсує транспорт 6 жовтня

Автомобілі в заторах. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 6 жовтня, Київ скували масштабні затори, через які найважче виїхати з лівого берега на правий. Трафік паралізували наслідки серії російських атак по Північному мосту, численні ДТП, ремонтні роботи на Набережному шосе та зміни у курсуванні автобусів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Затори в Києві 6 жовтня

Вранці, 6 жовтня, столичні водії змушені стояти в кількакілометрових заторах між берегами Дніпра. Найкритичніша ситуація склалася у напрямку з лівого берега на правий. Величезні черги з транспорту вишикувалися на під'їздах до Південного мосту.

Затори в Києві 6 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Рух також суттєво уповільнений на мосту Патона, мосту Метро та Дарницькому мосту, де машини просуваються вкрай повільно.

Через затори громадський транспорт курсує з затримками. Фото: Новини.LIVE

Одним із ключових чинників такої кризи стали серії російських обстрілів по Північному мосту, внаслідок якого росіяни пошкодили дорожнє полотно споруди.

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Автівки стоять на дорозі в заторі. Фото: Новини.LIVE

Крім того, ситуацію на столичних магістралях додатково погіршують численні дорожньо-транспортні пригоди, зафіксовані у різних районах міста.

Обмеження на Набережному шосе

Ще однією перешкодою для водіїв став початок дорожніх робіт у Печерському районі. У комунальній корпорації "Київавтодор" повідомили, що протягом дня 6 жовтня частково перекриватимуть рух Набережним шосе.

Схема руху в Києві 6 жовтня. Фото: КМДА

На відрізку від Подолу в напрямку мосту Метро фахівці Печерського ШЕУ відновлюватимуть дощову каналізацію. Ремонтні бригади працюватимуть з 8:00 до 20:00, і на цей час проїзд автомобілів обмежать лише однією смугою.

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

За умови погіршення погоди графік виконання робіт можуть скоригувати, перепросили за незручності та закликали завчасно враховувати звуження дороги під час планування поїздок.

Збої у роботі громадського транспорту

Масштабні затори миттєво відбилися на перевезенні пасажирів, спричинивши відчутні затримки всього наземного комунального транспорту.

Великі затори в Києві 6 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, у напрямку лівого берега тимчасово скоригували схеми руху автобусів № 22 та № 91. Наразі вони прямують за маршрутами, які запровадили раніше під час попередніх обмежень. Пасажирів просять зважати на ці зміни та закладати значно більше часу на дорогу містом.

Новини.LIVE інформували, що російські війська 4 жовтня вкотре вдарили по Північному мосту в Києві. На тлі регулярних атак експерти наголошують на необхідності резервних шляхів сполучення між берегами. За їх судженнями, столиці варто було підготувати понтонні мости ще з початку повномасштабного вторгнення.

Утім, навіть у разі розгортання тимчасових переправ вони не замінять стаціонарні шляхопроводи за пропускною здатністю. За словами урбаністів, на таких об'єктах критично важливо надавати абсолютний пріоритет громадському транспорту, аби забезпечити максимальний пасажиропотік і не заблокувати рух приватними автівками.