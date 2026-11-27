Пробка из автомобилей в Киеве 27 ноября. Фото: Новини.LIVE

Из-за ограничений движения на Северном и Южном мостах Киева значительно возросла нагрузка на Подольский переход. Утром в пятницу, 27 ноября, очередь автомобилей на подъезде к нему растянулась аж до улицы Набережно-Крещатицкой. Транспорт едва движется и буквально стоит в пробке в течение длительного времени без движения.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Диана Шликова.

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Ситуация на подъезде к Подольскому мосту

Утренний трафик в Киеве затруднился на подъезде к Подольскому мостовому переходу. Автомобильная очередь в этом направлении уже растянулась до улицы Набережно-Крещатицкой.

Водителям, направляющимся в сторону переправы, приходится постоянно останавливаться в плотном потоке. В таких условиях машины продвигаются вперед очень медленно.

Крупные пробки в Киеве 27 ноября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Основной причиной загруженности Подольского моста стали действующие ограничения на других переправах столицы, из-за которых часть автомобилистов переориентировалась на этот маршрут.

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В частности, проезд по Северному мосту в настоящее время разрешен исключительно для общественного и специального транспорта, поэтому частные автомобили не могут им воспользоваться.

В то же время на Южном мосту ввели раздельный режим движения в зависимости от направления и вида транспорта. В сторону левого берега с правого там возобновили курсирование общественного транспорта, но водители легковых автомобилей могут проехать по этому мосту только в обратном направлении, то есть с левого берега на правый.

Новини.LIVE сообщали, что Киевский водоканал до сих пор зависит от общей электросети, ведь закупленные городом генераторы поступят только в январе-феврале и еще потребуют времени на монтаж. Депутат Верховной Рады Леся Забуранная объяснила, кто отвечает за обеспечение киевлян водой.

Проблемной остается и ситуация с безопасностью на улицах во время тревог. Вместо необходимых городу 500–700 мобильных укрытий в Киеве сейчас установлено менее двух десятков защитных сооружений.