Затор з автомобілів в Києві 27 листопада. Фото: Новини.LIVE

Через обмеження руху на Північному та Південному мостах Києва суттєво зросло навантаження на Подільський перехід. Зранку у п'ятницю, 27 листопада, черга автомобілів на під'їзді до нього розтягнулася аж до вулиці Набережно-Хрещатицької. Транспорт ледь рухається та буквально стоїть в заторі тривалий час без руху.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Ситуація на під'їзді до Подільського мосту

Ранковий трафік у Києві ускладнився на під'їзді до Подільського мостового переходу. Автомобільна черга в цьому напрямку вже розтягнулася до вулиці Набережно-Хрещатицької.

Водіям, які прямують у бік переправи, доводиться постійно зупинятися у щільному потоці. За таких умов машини просуваються вперед дуже повільно.

Великі затори в Києві 27 листопада. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Основною причиною завантаженості Подільського мосту стали чинні обмеження на інших переправах столиці, через які частина автомобілістів переорієнтувалася на цей маршрут.

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Зокрема, проїзд Північним мостом наразі дозволений виключно для громадського та спеціального транспорту, тож приватні авто скористатися ним не можуть.

Водночас на Південному мосту ввели роздільний режим руху залежно від напрямку та виду транспорту. У бік лівого берега з правого там відновили курсування громадського транспорту, але водії легкових автомобілів можуть проїхати цим мостом лише у зворотному напрямку, тобто з лівого берега на правий.

Новини.LIVE повідомляли, що Київський водоканал досі залежить від загальної електромережі, адже закуплені містом генератори прибудуть лише у січні-лютому й ще потребуватимуть часу на монтаж. Нардепка Леся Забуранна пояснила хто відповідальний за забезпечення водопостачанням киян.

Проблемною залишається й ситуація з безпекою на вулицях під час тривог. Замість необхідних місту 500–700 мобільних укриттів у Києві зараз встановлено менш як два десятки захисних споруд.