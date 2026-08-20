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Главная Киев В Киеве стало больше погибших жителей от российского обстрела

В Киеве стало больше погибших жителей от российского обстрела

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Дата публикации 20 августа 2026 07:47
Нападение на Киев 20 августа: число жертв возросло до восьми
Спасатель ГСЧС осматривает завалы здания в Киеве 20 августа. Фото: ГСЧС

Число жертв ночного обстрела Киева возросло: известно, что 20 августа уже насчитывается восемь погибших и 33 раненых. Последствия атаки ликвидируются в трёх районах столицы. Все оперативные службы находятся на местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС и заявление мэра столицы Виталия Кличко.

В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы в обстрелянных районах

По состоянию на 07:11 число жертв удара по Киеву возросло до шести человек. Кроме того, на данный момент известно о как минимум 33 пострадавших, получивших травмы в результате вражеских действий.

В 07:40 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице от ударов РФ погибли восемь человек.

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Разрушенная квартира. Фото: ГСЧС Киева

Работа экстренных служб сейчас сосредоточена в трёх районах города: Соломенском, Дарницком и Святошинском. Именно там непрерывно продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

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Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

В ходе поисково-спасательных работ специалистам ГСЧС удалось извлечь из-под завалов двух человек.

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Остатки от ракет. Фото: ГСЧС Киева

Работы на местах разрушений не прекращаются, оперативные подразделения продолжают разбирать обломки поврежденных зданий.

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Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

Официальная информация о точном количестве пострадавших и общих масштабах разрушений пока продолжает уточняться.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и Киевской области раздавались мощные взрывы в ночь на 20 августа из-за массированной атаки со стороны российских войск. Силы ПВО отражали атаку с помощью дронов и ракет.

Из-за обстрелов Укрзализныця объявила об изменении движения поездов. В частности, пригородные поезда, курсирующие по Киевской области, будут следовать сегодня, 20 августа, с изменениями маршрута.

В результате атаки два района в Киеве и часть области остались без электроснабжения. Энергетики работают на местах. Также российская атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. В частности, взрывная волна и обломки повредили медицинское учреждение и ряд зданий, а на территории складских комплексов и других коммерческих объектов вспыхнули масштабные пожары.

Киев смерть ГСЧС обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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