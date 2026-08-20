Атака на Київ 20 серпня: кількість жертв зросла до вісьмох

У Києві зросла кількість загиблих містян від російського обстрілу
Кількість жертв нічного обстрілу Києва зросла: відомо, що 20 серпня, уже є восьмеро загиблих та 33 травмованих. Наслідки атаки ліквідовують у трьох районах столиці. Усі оперативні служби на місцях.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від пресслужби ДСНС та заяву мера столиці Віталія Кличка.
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи в обстріляних районах
Станом на 07:11 кількість жертв удару по Києву зросла до шести осіб. Крім того, наразі відомо про щонайменше 33 постраждалих, які отримали травми внаслідок ворожих дій.
О 07:40 міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці від ударів РФ загинуло восьмеро людей.
Робота екстрених служб зараз зосереджені у трьох районах міста: Солом'янському, Дарницькому та Святошинському. Саме там безперервно триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт фахівцям ДСНС вдалося деблокувати з-під завалів двох людей.
Роботи на місцях руйнувань не припиняються, оперативні підрозділи продовжують розбирати уламки пошкоджених будівель.
Офіційна інформація щодо точної кількості потерпілих та загальних масштабів руйнувань наразі продовжує уточнюватися.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та в Київській області лунали потужні вибухи в ніч проти 20 серпня через масовану атаку з боку російських військ. Сили ППО відбивали атаку з дронів та ракет.
Через обстріли Укрзалізниця оголосила про зміну руху поїздів. Зокрема приміські поїзди, які курсують Київською областю, прямуватимуть сьогодні, 20 серпня, зі змінами маршруту.
Внаслідок атаки два райони у Києві та частина області залишилась без електропостачання. Енергетики працюють на місцях. Також російська атака призвела до суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах міста. Зокрема, вибуховою хвилею та уламками понівечено медичний заклад і низку будівель, а на території складських комплексів та інших комерційних об'єктів спалахнули масштабні пожежі.