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Головна Київ У Києві зросла кількість загиблих містян від російського обстрілу

У Києві зросла кількість загиблих містян від російського обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 07:47
Атака на Київ 20 серпня: кількість жертв зросла до вісьмох
Рятувальник ДСНС обстежує завали будинку в Києві 20 серпня. Фото: ДСНС

Кількість жертв нічного обстрілу Києва зросла: відомо, що 20 серпня, уже є восьмеро загиблих та 33 травмованих. Наслідки атаки ліквідовують у трьох районах столиці. Усі оперативні служби на місцях.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від пресслужби ДСНС та заяву мера столиці Віталія Кличка.

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи в обстріляних районах

Станом на 07:11 кількість жертв удару по Києву зросла до шести осіб. Крім того, наразі відомо про щонайменше 33 постраждалих, які отримали травми внаслідок ворожих дій.

О 07:40 міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці від ударів РФ загинуло восьмеро людей.

Обстріли Києва 20 серпня
Зруйнована квартира. Фото: ДСНС Києва

Робота екстрених служб зараз зосереджені у трьох районах міста: Солом'янському, Дарницькому та Святошинському. Саме там безперервно триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

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Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт фахівцям ДСНС вдалося деблокувати з-під завалів двох людей.

Атаки РФ по Києву
Залишки від ракет. Фото: ДСНС Києва

Роботи на місцях руйнувань не припиняються, оперативні підрозділи продовжують розбирати уламки пошкоджених будівель.

Росія атакувала Київ
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Києва

Офіційна інформація щодо точної кількості потерпілих та загальних масштабів руйнувань наразі продовжує уточнюватися.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та в Київській області лунали потужні вибухи в ніч проти 20 серпня через масовану атаку з боку російських військ. Сили ППО відбивали атаку з дронів та ракет.

Через обстріли Укрзалізниця оголосила про зміну руху поїздів. Зокрема приміські поїзди, які курсують Київською областю, прямуватимуть сьогодні, 20 серпня, зі змінами маршруту.

Внаслідок атаки два райони у Києві та частина області залишилась без електропостачання. Енергетики працюють на місцях. Також російська атака призвела до суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури в кількох районах міста. Зокрема, вибуховою хвилею та уламками понівечено медичний заклад і низку будівель, а на території складських комплексів та інших комерційних об'єктів спалахнули масштабні пожежі.

Київ смерть ДСНС обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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