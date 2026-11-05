Скончалась 66-летняя женщина, получившая ранение 10 октября: последние новости Киева

Последствия атаки РФ на Киев 10 октября. Фото: ГСЧС

В столичной больнице скончалась 66-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела 10 октября. В тот день в двух районах Киева в результате российского удара были повреждены 25-этажное здание, офисы и ресторан. В Оболонском районе ранения получили пять человек.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

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В Киеве не удалось спасти пострадавшую женщину от удара РФ 10 октября

Российский террор 10 октября обернулся для Киева невосполнимой утратой. В больнице остановилось сердце 66-летней женщины, получившей тяжелые ранения во время той атаки. Врачи до последнего пытались спасти пациентку, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Власти официально выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей киевлянки.

В целом тот вражеский обстрел привёл к значительному количеству жертв. Только в пределах Оболонского района ранения различной степени тяжести получили пять граждан. Медики сразу же начали оказывать им всю необходимую помощь, при этом состояние одного из пострадавших врачи оценили как тяжелое.

Масштабы разрушений от падения обломков 10 октября охватили несколько мест на Оболони. Обломки от российских снарядов упали на открытую территорию возле жилого дома. Кроме того, в одном из дворов между многоэтажками повреждения получило одноэтажное здание, а в другом месте района обломки разбили помещение ресторана.

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Значительный ущерб российский обстрел 10 октября нанёс и Соломенскому району столицы. Последствиями атаки там стало повреждение офисного здания. В другом месте этого же района разрушениям подвергся большой 25-этажный жилой дом.

Новини.LIVE сообщали, что в Комышувасе в Запорожской области уже третьи сутки расчищают завалы школы, которую разбомбили россияне. По словам президента Владимира Зеленского, число погибших по последним данным возросло уже до 40 человек.

В Киевской области под вражеский удар попал логистический объект в Бучанском районе, где вспыхнул крупный пожар. Обошлось без погибших, но один человек получил ранения. Спасатели продолжают тушить огонь и расчищать место попадания.

Параллельно оккупанты нанесли удары дронами по Днепру и городу Самар, ранив троих мирных жителей. В Днепре повреждена критически важная инфраструктура, а также загорелись гаражи и крыша частного дома. На местах атак работают экстренные службы.