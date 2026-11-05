Померла 66-річна жінка, поранена 10 жовтня: останні новини Києва

Наслідки атаки РФ по Києву 10 жовтня. Фото: ДСНС

У столичній лікарні померла 66-річна жінка, яка постраждала від обстрілу 10 жовтня. Того дня у двох районах Києва через російський удар було пошкоджено 25-поверхівку, офіси та ресторан. В Оболонському районі поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

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У Києві не вдалося врятувати постраждалу жінку від удару РФ 10 жовтня

Російський терор 10 жовтня обернувся для Києва непоправною втратою. У лікарні зупинилося серце 66-річної жінки, яка отримала тяжкі поранення під час тієї атаки. Лікарі до останнього намагалися врятувати пацієнтку, проте травми виявилися несумісними з життям. Влада офіційно висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблої киянки.

Загалом той ворожий обстріл призвів до значної кількості жертв. Тільки в межах Оболонського району поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро громадян. Медики одразу почали надавати їм усю необхідну допомогу, при цьому стан одного з потерпілих лікарі оцінили як важкий.

Масштаби руйнувань від падіння уламків 10 жовтня охопили кілька локацій на Оболоні. Уламки від російських цілей впали на відкриту територію біля житлового будинку. Окрім цього, в одному з дворів між багатоповерхівками пошкоджень зазнала одноповерхова споруда, а на іншій локації району уламки розбили приміщення ресторану.

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Значної шкоди російський обстріл 10 жовтня завдав і Солом'янському району столиці. Наслідками атаки там стало пошкодження офісної будівлі. На іншій локації цього ж району руйнувань зазнав великий 25-поверховий житловий будинок.

Новини.LIVE інформували, що у Комишувасі на Запоріжжі третю добу розбирають завали школи, яку розбомбили росіяни. За словами президента Володимира Зеленського, кількість загиблих за останніми даними зросла вже до 40 людей.

На Київщині під ворожий удар потрапив логістичний об'єкт у Бучанському районі, де спалахнула велика пожежа. Обійшлося без загиблих, але один чоловік дістав поранення. Рятувальники продовжують гасити вогонь та розчищати місце влучання.

Паралельно окупанти вдарили дронами по Дніпру та місту Самар, поранивши трьох мирних жителів. У Дніпрі пошкоджено критичну інфраструктуру, а також загорілися гаражі та покрівля приватного будинку. На місцях атак працюють екстрені служби.