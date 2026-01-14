Взрыв гранаты в хостеле Киева — полиция задержала подозреваемого

Руины в квартире. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он взорвал гранату в одном из хостелов в центре города. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января, во время массированного вражеского обстрела столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Мужчина взорвал гранату из-за ссоры с товарищем

Как установили следователи, взрыв прогремел в хостеле на улице Жилянской. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что причиной взрыва стал конфликт между двумя жителями заведения.

Осколки от гранаты. Фото: Нацполиция

По данным полиции, мужчины недавно приехали в Киев и проживали в одном хостеле. Вечером они вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возникла ссора. Во время конфликта один из мужчин достал гранату и бросил ее в сторону своего соседа по комнате. Взрыв произошел внутри помещения, однако трагедии удалось избежать, ведь 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате и таким образом не получил ранений.

Последствия взрыва. Фото: Нацполиция

Полицейские оперативно задержали 27-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Шевченковского управления полиции сообщили ему о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также за покушение на умышленное убийство.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

