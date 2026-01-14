Вибух гранати у хостелі Києва — поліція затримала підозрюваного

Руїни у квартирі. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство. Він підірвав гранату в одному з хостелів у центрі міста. Інцидент стався в ніч із 8 на 9 січня, під час масованого ворожого обстрілу столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.

Чоловік підірвав гранату через сварку з товаришем

Як встановили слідчі, вибух пролунав у хостелі на вулиці Жилянській. Під час огляду місця події з'ясувалося, що причиною вибуху став конфлікт між двома мешканцями закладу.

Уламки від гранати. Фото: Нацполіція

За даними поліції, чоловіки нещодавно приїхали до Києва та проживали в одному хостелі. Увечері вони разом вживали алкоголь, після чого між ними виникла сварка. Під час конфлікту один із чоловіків дістав гранату й жбурнув її у бік свого сусіда по кімнаті. Вибух стався всередині приміщення, однак трагедії вдалося уникнути, адже 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті і таким чином не зазнав поранень.

Наслідки вибуху. Фото: Нацполіція

Поліцейські оперативно затримали 27-річного підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також за замах на умисне вбивство.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

