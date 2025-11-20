Видео
Армия
В Киеве в квартире взорвалась зарядная станция — последствия

В Киеве в квартире взорвалась зарядная станция — последствия

Дата публикации 20 ноября 2025 15:31
обновлено: 15:51
В Киеве взорвалась зарядная станция в квартире — подробности от ГСЧС
Последствия взрыва зарядной станции. Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе Киева в четверг, 20 ноября, взорвалась зарядная станция в квартире. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Взрыв зарядной станции в Киеве 20 ноября

В ГСЧС в 11:39 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на Кудрявском спуске. На месте происшествия установили, что пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже 11-этажного жилого дома. Во время тушения из соседней квартиры спасли двух человек, в том числе ребенка.

Вибух зарядної станції в Києві 20 листопада
Спасатели. Фото: ГСЧС
Вибух зарядної станції у Шевченківському районі Києва
Спасатели спасли собаку в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар ликвидировали в 12:39 на площади 40 квадратных метров.

Рятувальники в Києві
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в Киеве. Фото: ГСЧС
Вибух зарядної станції в Києві 20 листопада
Пожар в результате взрыва зарядной станции. Фото: ГСЧС

"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении.

Пожежа в Києві 20 листопада
Последствия взрыва зарядной станции в Киеве. Фото: ГСЧС
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 16 ноября в Одессе произошел пожар в помещении банка и квартире. К счастью, люди не пострадали.

А 7 ноября в Буковеле произошел пожар в гостинице. Спасатели эвакуировали 70 человек.

Киев пожар ГСЧС взрыв зарядное устройство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
