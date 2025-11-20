В Киеве взорвалась зарядная станция в квартире — подробности от ГСЧС

Последствия взрыва зарядной станции. Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе Киева в четверг, 20 ноября, взорвалась зарядная станция в квартире. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Взрыв зарядной станции в Киеве 20 ноября

В ГСЧС в 11:39 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на Кудрявском спуске. На месте происшествия установили, что пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже 11-этажного жилого дома. Во время тушения из соседней квартиры спасли двух человек, в том числе ребенка.

Спасатели. Фото: ГСЧС

Спасатели спасли собаку в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар ликвидировали в 12:39 на площади 40 квадратных метров.

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в Киеве. Фото: ГСЧС

Пожар в результате взрыва зарядной станции. Фото: ГСЧС

"Предварительно, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции. Окончательную причину возникновения события будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении.

Последствия взрыва зарядной станции в Киеве. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 16 ноября в Одессе произошел пожар в помещении банка и квартире. К счастью, люди не пострадали.

А 7 ноября в Буковеле произошел пожар в гостинице. Спасатели эвакуировали 70 человек.