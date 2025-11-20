Відео
У Києві в квартирі вибухнула зарядна станція — які наслідки

У Києві в квартирі вибухнула зарядна станція — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:31
Оновлено: 15:31
У Києві вибухнула зарядна станція в квартирі — деталі від ДСНС
Наслідки вибуху зарядної станції. Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва у четвер, 20 листопада, вибухнула зарядна станція в квартирі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.



Вибух зарядної станції в Києві 20 листопада

До ДСНС об  11:39 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі. На місці події встановили, що пожежа сталася в одній з квартир на четвертому поверсі 11-поверхового житлового будинку. Під час гасіння з сусідньої квартири врятували двох людей, у тому числі дитину.

Вибух зарядної станції в Києві 20 листопада
Рятувальники. Фото: ДСНС
Вибух зарядної станції у Шевченківському районі Києва
Рятувальники врятували собаку в Києві. Фото: ДСНС

Пожежу ліквідували о 12:39 на площі 40 квадратних метрів. 

Рятувальники в Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху в Києві. Фото: ДСНС
Вибух зарядної станції в Києві 20 листопада
Пожежа внаслідок вибуху зарядної станції. Фото: ДСНС

"Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в Києві 20 листопада
Наслідки вибуху зарядної станції в Києві. Фото: ДСНС
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 листопада в Одесі сталася пожежа в приміщенні банку та квартирі. На щастя, люди не постраждали.

А 7 листопада у Буковелі сталася пожежа в готелі. Рятувальники евакуювали 70 людей.

Київ пожежа ДСНС вибух зарядний пристрій
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
