У Києві вибухнула зарядна станція в квартирі — деталі від ДСНС

Наслідки вибуху зарядної станції. Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва у четвер, 20 листопада, вибухнула зарядна станція в квартирі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Вибух зарядної станції в Києві 20 листопада

До ДСНС об 11:39 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на Кудрявському узвозі. На місці події встановили, що пожежа сталася в одній з квартир на четвертому поверсі 11-поверхового житлового будинку. Під час гасіння з сусідньої квартири врятували двох людей, у тому числі дитину.

Рятувальники. Фото: ДСНС

Рятувальники врятували собаку в Києві. Фото: ДСНС

Пожежу ліквідували о 12:39 на площі 40 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху в Києві. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок вибуху зарядної станції. Фото: ДСНС

"Попередньо, загоряння сталось через вибух зарядної станції. Остаточну причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Наслідки вибуху зарядної станції в Києві. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

