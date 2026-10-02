КГВА сообщила о повреждении 25-этажного дома в Киеве

Спасатель во время тушения пожара под обстрелом. Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки поврежден 25-этажный жилой дом. Сейчас информация о возможных пострадавших уточняется, а на месте попадания работают экстренные службы, которые должны установить последствия удара и проверить состояние здания.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Киев после одного из обстрелов. Фото: ГСЧС Киева

Последствия атаки в Дарницком районе

В КГВА сообщили о повреждении 25-этажного жилого дома в Дарницком районе столицы в результате российской атаки.

Сейчас известно, что в результате атаки погиб один человек и двое ранены. Экстренные службы работают на месте происшествия.

"К сожалению, в результате вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе один человек погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно о двух пострадавших", — сообщили в КГВА.

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Других подробностей о характере и масштабах повреждений в КГВА пока не сообщали.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что часть поврежденных российскими атаками домов в Киеве могут не успеть восстановить до начала отопительного сезона. По словам депутата Киевсовета Динары Габибуллаевой, работы задерживаются из-за нехватки подрядчиков, проблем с тендерами и финансированием, а самая сложная ситуация с ремонтом крыш сложилась на Левом берегу.

Также Новини.LIVE писал, что в случае полного закрытия Южного моста столице могут понадобиться дополнительные переправы между правым и левым берегами. Предварительная стоимость таких мер составляет около 8 млрд грн, однако необходимых средств сейчас нет, а решение по мосту будет зависеть от результатов обследования.