КМВА повідомила про пошкодження 25-поверхового будинку в Києві

Рятувальник під час гасіння пожежі під час обстрілу. Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється, а на місці влучання працюють екстрені служби, які мають встановити наслідки удару та перевірити стан будівлі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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Київ після одного з обстрілів. Фото: ДСНС Києва

Наслідки атаки у Дарницькому районі

У КМВА повідомили про пошкодження 25-поверхового житлового будинку в Дарницькому районі столиці внаслідок російської атаки.

Наразі відомо, що в результаті атаки загинула одна людина та двоє поранені. Екстрені служби працюють на місці події.

"На жаль, внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі одна людина загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про двох постраждалих", — повідомили в КМВА.

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Інших подробиць щодо характеру та масштабів пошкоджень у КМВА поки не повідомляли.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що частину пошкоджених російськими атаками будинків у Києві можуть не встигнути відновити до початку опалювального сезону. За словами депутатки Київради Дінари Габібуллаєвої, роботи затримуються через нестачу підрядників, проблеми з тендерами та фінансуванням, а найскладніша ситуація з ремонтом дахів склалася на Лівому березі.

Також Новини.LIVE писав, що в разі повного закриття Південного мосту столиці можуть знадобитися додаткові переправи між правим і лівим берегами. Попередня вартість таких заходів становить близько 8 млрд грн, однак необхідних коштів наразі немає, а рішення щодо мосту залежатиме від результатів обстеження.