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Главная Киев В Киеве в результате атаки РФ повреждено медицинское учреждение на Печерске

В Киеве в результате атаки РФ повреждено медицинское учреждение на Печерске

Ua ru
22 октября 2026 09:35
Репортаж
Атака РФ на Киев: в Печерском районе повреждено медицинское учреждение, фото последствий
Поврежденное медицинское учреждение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Печерском районе Киева в результате российской атаки получило повреждения здание медицинского учреждения, в котором выбито множество окон. Осколки стекла покрыли территорию вокруг здания, также поврежден припаркованный рядом автомобиль, у которого разбито заднее стекло.

О повреждении медицинского учреждения сообщила с места происшествия журналистка портала Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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медучреждение в Киеве
Поврежденное медучреждение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит поврежденное медучреждение на Печерске

На опубликованных кадрах видны многочисленные повреждения окон на нескольких этажах здания медицинского учреждения.

Вокруг здания разбросаны осколки стекла, в частности на тротуаре и возле входа.

медучреждение в Киеве
Разбитое стекло возле медучреждения. Фото: Новини.LIVE

Также поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку от здания. У транспортного средства разбито заднее стекло.

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Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

На месте происшествия работают соответствующие службы. Информацию о возможных пострадавших и окончательных масштабах повреждений власти пока не уточняли.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российского баллистического удара повреждения зафиксировали в шести районах Киева. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум 14 пострадали.

Также Новини.LIVE писал, что после российской атаки в Киеве ограничили движение по Южному мосту. Причиной стали повреждения дорожного полотна в результате падения обломков сбитой ракеты.

Киев обстрелы война в Украине больница Печерский район
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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