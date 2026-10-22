Атака РФ на Киев: в Печерском районе повреждено медицинское учреждение, фото последствий

В Киеве в результате атаки РФ повреждено медицинское учреждение на Печерске
В Печерском районе Киева в результате российской атаки получило повреждения здание медицинского учреждения, в котором выбито множество окон. Осколки стекла покрыли территорию вокруг здания, также поврежден припаркованный рядом автомобиль, у которого разбито заднее стекло.
О повреждении медицинского учреждения сообщила с места происшествия журналистка портала Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Как выглядит поврежденное медучреждение на Печерске
На опубликованных кадрах видны многочисленные повреждения окон на нескольких этажах здания медицинского учреждения.
Вокруг здания разбросаны осколки стекла, в частности на тротуаре и возле входа.
Также поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку от здания. У транспортного средства разбито заднее стекло.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Информацию о возможных пострадавших и окончательных масштабах повреждений власти пока не уточняли.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российского баллистического удара повреждения зафиксировали в шести районах Киева. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум 14 пострадали.
Также Новини.LIVE писал, что после российской атаки в Киеве ограничили движение по Южному мосту. Причиной стали повреждения дорожного полотна в результате падения обломков сбитой ракеты.