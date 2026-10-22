Атака РФ на Київ: у Печерському районі пошкоджено медзаклад, фото наслідків

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено медзаклад на Печерську
У Печерському районі Києва внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля медичного закладу, в якій вибито багато вікон. Уламки скла вкрили територію навколо приміщення, а також пошкоджено припаркований поруч автомобіль, у якого розбите заднє скло.
Про пошкодження медичного закладу повідомила з місця події журналістка порталу Новини.LIVE Діана Шликова.
Як виглядає пошкоджений медзаклад на Печерську
На оприлюднених кадрах видно численні пошкодження вікон на кількох поверхах будівлі медичного закладу.
Навколо приміщення розкидані уламки скла, зокрема на тротуарі та поблизу входу.
Також пошкоджено автомобіль, припаркований неподалік будівлі. У транспортного засобу розбите заднє скло.
На місці події працюють відповідні служби. Інформація про можливих постраждалих та остаточні масштаби пошкоджень органи влади поки не уточнювали.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російського балістичного удару пошкодження зафіксували у шести районах Києва. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 14 постраждали.
Також Новини.LIVE писав, що після російської атаки в Києві обмежили рух Південним мостом. Причиною стали пошкодження дорожнього полотна внаслідок падіння уламків збитої ракети.