Атака РФ на Київ: у Печерському районі пошкоджено медзаклад, фото наслідків

Пошкоджений медзаклад в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Печерському районі Києва внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля медичного закладу, в якій вибито багато вікон. Уламки скла вкрили територію навколо приміщення, а також пошкоджено припаркований поруч автомобіль, у якого розбите заднє скло.

Про пошкодження медичного закладу повідомила з місця події журналістка порталу Новини.LIVE Діана Шликова.

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Пошкоджений медзаклад в Києві. Фото: Новини.LIVE

Як виглядає пошкоджений медзаклад на Печерську

На оприлюднених кадрах видно численні пошкодження вікон на кількох поверхах будівлі медичного закладу.

Навколо приміщення розкидані уламки скла, зокрема на тротуарі та поблизу входу.

Розбите скло біля медзакладу. Фото: Новини.LIVE

Також пошкоджено автомобіль, припаркований неподалік будівлі. У транспортного засобу розбите заднє скло.

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Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE

На місці події працюють відповідні служби. Інформація про можливих постраждалих та остаточні масштаби пошкоджень органи влади поки не уточнювали.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російського балістичного удару пошкодження зафіксували у шести районах Києва. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 14 постраждали.

Також Новини.LIVE писав, що після російської атаки в Києві обмежили рух Південним мостом. Причиною стали пошкодження дорожнього полотна внаслідок падіння уламків збитої ракети.