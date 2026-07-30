В Киеве в результате нападения со стороны РФ погиб человек
30 июля 2026 03:13
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В ночь на 30 июля россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела погиб как минимум один человек.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.
Очередные последствия атаки РФ по Киеву 30 июля
Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что о гибели стало известно в 02:55.
«По состоянию на 2:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
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