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Главная Киев В Киеве в результате удара дронов пострадали трое подростков

В Киеве в результате удара дронов пострадали трое подростков

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28 сентября 2026 08:29
Атака дронов на Киев 28 сентября: последствия и число жертв
Медики на месте нападения. Фото: ГСЧС Киева

Ночная атака беспилотников на Киев 28 сентября привела к разрушениям в пяти районах. В результате ударов пострадали трое несовершеннолетних киевлян. БпЛА повредили автозаправки, кафе и офисный центр; на местах работают спасатели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Трое раненых подростков

С начала суток 28 сентября Киев оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. Больше всего от атаки пострадали жители Подольского района, где травмы получили трое несовершеннолетних. Двум 15-летним подросткам, а именно юноше и девушке, врачи оказали всю необходимую помощь прямо на месте. Еще одного 17-летнего юношу пришлось срочно госпитализировать в медицинское учреждение.

Удары по заправкам и офисам

Российские дроны нанесли существенный ущерб гражданской инфраструктуре столицы. В Оболонском районе зафиксировали попадание прямо по территории автозаправочной станции. Там возник пожар, огонь повредил топливные колонки, сейчас на месте работают пожарные.

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Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот

Подобная ситуация произошла и в Голосеевском районе, где беспилотник врезался в здание кафе, расположенного рядом с еще одной АЗС. А в центре города, в Шевченковском районе, дрон попал непосредственно в офисное помещение. Ко всем разрушенным объектам уже направляются экстренные службы.

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Спасатели общаются с пострадавшими. Фото: ГСЧС

Неспокойно было и на левом берегу Киева. В Дарницком районе обломки сбитого ударного аппарата упали на пустырь. Из-за этого на открытой местности вспыхнул пожар. Спасательные подразделения уже выехали на место, чтобы потушить огонь.

Как уже сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 сентября войска РФ атаковали Киев реактивными беспилотниками. Были зафиксированы попадания недалеко от дворца "Украина" и прямое попадание в жилой многоэтажный дом.

Вражеские удары по дата-центрам привели к критической нагрузке на телекоммуникационную и цифровую сеть столичного региона. В Минцифры сообщили, что в результате атак часть абонентов в Киеве и области столкнулась с перебоями в трансляции телевизионного сигнала и работе связи. Специалисты продолжают стабилизировать работу инфраструктуры.

Киев обстрелы война в Украине ранение пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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