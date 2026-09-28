Атака дронів на Київ 28 вересня: наслідки та кількість жертв

Медики на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

Нічна атака безпілотників на Київ, 28 вересня, призвела до руйнувань у п'яти районах. Через удари постраждали троє неповнолітніх киян. БпЛА пошкодили автозаправки, кафе та офісний центр, на місцях працюють рятувальники.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Троє поранених підлітків

З початку доби 28 вересня Київ опинився під масованим ударом ворожих безпілотників. Найбільше від атаки постраждали люди у Подільському районі, де травми отримали троє неповнолітніх. Двом 15-річним підліткам, а саме хлопцю та дівчині, лікарі надали всю необхідну допомогу прямо на місці. Ще одного 17-річного юнака довелося терміново госпіталізувати до медичного закладу.

Удари по заправках та офісах

Російські дрони завдали суттєвої шкоди цивільній інфраструктурі столиці. В Оболонському районі зафіксували влучання просто по території автозаправної станції. Там зайнялася пожежа, вогонь пошкодив паливні колонки, зараз на місці працюють пожежники.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Схожа ситуація сталася і в Голосіївському районі, де безпілотник влетів у будівлю кафе, яке розташоване поруч із ще однією АЗС. А в центрі міста, у Шевченківському районі, дрон поцілив безпосередньо в офісне приміщення. До всіх зруйнованих об'єктів уже прямують екстрені служби.

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Рятувальники спілкуються з постраждалими. Фото: ДСНС

Неспокійно було й на лівобережжі Києва. У Дарницькому районі уламки збитого ударного апарата впали на пустир. Через це на відкритій місцевості спалахнула пожежа. Рятувальні підрозділи вже виїхали на локацію, щоб приборкати вогонь.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 вересня війська РФ атакували Київ реактивними безпілотниками. Було зафіксовано влучання неподалік палацу "Україна" та прямий приліт у житлову багатоповерхівку.

Ворожі удари по дата-центрах призвели до критичного навантаження на телекомунікаційну та цифрову мережу столичного регіону. У Мінцифри повідомили, що внаслідок атак частина абонентів у Києві та області зіткнулася з перебоями в трансляції телевізійного сигналу та роботі зв'язку. Фахівці продовжують стабілізувати роботу інфраструктури.