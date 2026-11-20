Российский дрон над Киевом. Фото: REUTERS

Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 20 ноября. Стало известно, что жертвами российского удара по Киеву стали три человека, ещё двое жителей столицы получили ранения. Пострадавшим уже оказывают всю необходимую помощь врачи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Киевской городской военной администрации.

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В Киеве есть жертвы в результате российской атаки 20 ноября

В Киеве пытаются как можно быстрее справиться с последствиями вражеских ударов, под которые попала транспортно-логистическая инфраструктура города. Чтобы не создавать пробок и ускорить восстановительные работы, жителей столицы просят максимально ограничить передвижение по городу на личных автомобилях.

Сообщение от КГВА. Фото: скриншот

Вражеский обстрел Киева не обошёлся без человеческих жертв. Медики уже оказывают всю необходимую помощь двум горожанам, получившим ранения во время этой атаки.

В то же время удар унес жизни трёх человек. Родным и близким погибших выразили соболезнования.

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Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 19 ноября, российские беспилотники уже атаковали центр Киева. Тогда ударная волна выбила стекла во Владимирском соборе, а в здании посольства Австрии напротив повредила фасад и окна.

Впоследствии, в ночь на 20 ноября, Россия перешла к массированному комбинированному обстрелу, главной целью которого вновь стала столица. Киев несколько часов подряд находился под баллистическим ударом с разных направлений, из-за чего возникли пожары в нежилых зданиях. На одном из инфраструктурных объектов и в районе моста произошли попадания, а под утро в городе раздалась новая серия мощных взрывов.

Помимо столицы, в ту же ночь под вражеский удар попали и другие регионы: в Харькове россияне нанесли удар по медицинскому учреждению, а взрывы также слышали жители Львова.