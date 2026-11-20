Російський дрон над Києвом. Фото: REUTERS

Росія почала масований ракетно-дроновий удар по Україні у ніч проти 20 листопада. Стало відомо, що жертвами російського удару по Києву стали троє людей, ще двоє жителів столиці дістали поранення. Постраждалим уже надають усю необхідну допомогу лікарі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Київської міської військової адміністрації.

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У Києві є жертви через російську атаку 20 листопада

У Києві намагаються якнайшвидше впоратися з наслідками ворожих ударів, під які потрапила транспортно-логістична інфраструктура міста. Щоб не створювати заторів і прискорити відновлювальні роботи, жителів столиці просять максимально обмежити пересування містом на власних автомобілях.

Повідомлення від КМВА. Фото: скриншот

Ворожий обстріл Києва не минув без людських втрат. Медики вже надають усю необхідну допомогу двом містянам, які зазнали поранень під час цієї атаки.

Водночас удар забрав життя трьох людей. Рідним та близьким загиблих висловили співчуття.

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Новини.LIVE інформували, що у четвер, 19 листопада, російські безпілотники вже атакували центр Києва. Тоді ударна хвиля вибила шибки у Володимирському соборі, а в будівлі посольства Австрії навпроти пошкодила фасад та вікна.

Згодом, у ніч проти 20 листопада, Росія перейшла до масованого комбінованого обстрілу, головною ціллю якого знову стала столиця. Київ кілька годин поспіль перебував під балістичним ударом із різних напрямків, через що виникли пожежі в нежитлових будівлях. На одному з інфраструктурних об'єктів та влучання поблизу мосту, а під ранок у місті пролунала нова серія потужних вибухів.

Окрім столиці, тієї ж ночі під ворожий удар потрапили й інші регіони: у Харкові росіяни поцілили по медичному закладу, а вибухи також чули жителі Львова.