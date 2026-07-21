В Киеве вновь прошел митинг против отставки Федорова с поста министра обороны

Участники митинга. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Во вторник, 21 июля, в Киеве возле театра имени Франко вновь прошла акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. К акции присоединились не только киевляне, но и жители других городов. Среди участников были семьи с маленькими детьми и известные украинцы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Митинг за возвращение Федорова на пост министра обороны 21 июля

На митинге традиционно соблюдается минута молчания в честь украинских военных и гражданских лиц, погибших в результате российской агрессии. После этого участники исполнили Государственный гимн Украины и перешли к основной части акции.

Минута молчания. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Во время митинга люди скандировали лозунги в поддержку возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны. В то же время они выдвигали требование об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, держа в руках соответствующие плакаты и флаги.

К акции присоединились как военнослужащие, ветераны и волонтеры, так и гражданские лица. Участники заявили, что хотят привлечь внимание властей к своим требованиям, и призвали пересмотреть кадровые решения в военном руководстве страны.

Акция протеста. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Несмотря на воздушные тревоги, акция не прекращалась.

Один из митингующих в комментарии отметил, что не верит в возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны. В то же время, по его словам, акция — это возможность продемонстрировать властям позицию части общества относительно кадровых решений.

Участники акции. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

В течение дня участники не только скандировали лозунги, но и пели украинские песни. В частности, над площадью звучала известная композиция "Червона рута", которую протестующие исполняли хором.

На акцию также пришел украинский блогер и стример Михаил Лебига.

Михаил Лебига. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

К участникам акции также присоединился Александр Разбейков, который пришел на митинг вместе с женой. По его словам, выйти на протест его побудили последние решения властей.

"Для меня всё очевидно. Уже шестой день продолжаются митинги, и все понимают, что была допущена ошибка", — сказал Разбейков.

Он отметил, что не мог остаться в стороне, поэтому решил лично поддержать участников акции.

Люди на митинге. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко также пообщалась с девушками, пришедшими на акцию протеста. По их словам, участники митинга ожидают от властей не заявлений или формальных шагов, а конкретных решений.

"Мы требуем конкретных решений еще с четверга, с 16 июля. Нам не нужны пустые обещания — мы хотим увидеть реальные действия", — отметили участницы акции.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 20 июля, в нескольких городах Украины вновь прошли акции в поддержку Михаила Федорова. Участники протестов пятый день подряд требовали вернуть его на пост министра обороны и призывали власти прислушаться к их позиции. Митинги прошли, в частности, в Запорожье, Львове и Одессе.

Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 19 июля, возле столичного театра имени Ивана Франко состоялась уже четвертая акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Митинг, который начался в 20:00, собрал не только киевлян, но и участников из других городов. К акции также присоединились семьи с детьми и известные украинцы.