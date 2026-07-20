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Главная Киев В Киеве в четвертый раз прошел митинг против отставки Федорова с должности министра обороны

В Киеве в четвертый раз прошел митинг против отставки Федорова с должности министра обороны

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 00:34
В Киеве 19 июля 2026 года прошла акция против отставки Михаила Федорова
Митинг за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны. Киев. 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 июля, в Киеве возле театра имени Франко уже в четвертый раз прошла акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. Митинг начался в 20:00. К нему присоединились как киевляне, так и жители других городов, некоторые пришли с маленькими детьми, не остались в стороне и известные люди.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Митинг за возвращение Федорова на должность министра обороны 19 июля

Екатерина пришла на митинг вместе с четырехмесячной дочерью. Ранее женщина участвовала в аналогичной акции в Черкассах.

"Мы должны показать и украинскому обществу, и международному сообществу, что мы так просто это не пропустим, что мы готовы выходить и бороться до конца... Протесты набрали обороты, и это уже превратилось не просто в митинг в поддержку Федорова, но и в митинг за смену всего командования", — отметила Екатерина.

Екатерина с дочерью во время акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года
Екатерина с ребенком во время митинга в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Впервые на митинг вышел актер Артур Логай. По его словам, политическое и военное руководство сейчас принимает очень неправильное решение:

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"Михаил Федоров дал надежду Украине... Нас почему-то считают, что можно лишить ее этой надежды... Нельзя лишать украинцев надежды..."

Картонка участницы митинга
Плакат участницы акции протеста. Фото: Новини.LIVE

Александра пришла на акцию вместе с собачкой. Девушка отметила, что присоединяется к митингу, потому что хочет, чтобы Украина победила:

"За последние полгода у меня наконец появилась надежда, что мы можем победить... Но почему-то пару дней назад наш президент уволил Федорова, при котором наконец война дошла до России и они начали понимать, что это такое. Поэтому я прихожу сюда, потому что хочу победить".

Собака Александры на митинге в Киеве 19 июля 2026 года
Собака Александры во время акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащий Андрей вышел на протест во второй раз. Мужчина отметил, что люди вынуждены протестовать даже после тяжелой ночи с обстрелами. Он верит, что протесты будут способствовать кадровым решениям.

Военнослужащий Андрей во время митинга 19 июля 2026 года
Военнослужащий Андрей во время акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

"Посмотрите мне в глаза, я так устал от всего этого. Вот моя мотивация", — заявил защитник Украины.

Картонка участника митинга в Киеве 19 июля 2026 года
Картонка одного из участников акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE
Картонка участника митинга в Киеве 19 июля 2026 года
Картонка одного из участников акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Участница митинга Татьяна объяснила, что присоединилась к акции ради тех, кто защищает Украину на фронте:

"Я стою здесь за своих друзей, которые сейчас на передовой, которые защищают нашу Украину и которым, к сожалению, затыкают рты. Мы должны отстаивать их, они защищают нас там".

Татьяна вместе с другими участниками акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года
Татьяна и другие участники митинга в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Антон из Мариуполя пришел поддержать Федорова, потому что хочет вернуться домой после победы Украины.

"Было ощущение, будто мы встали на рельсы и начали ехать на поезде победы, а потом кто-то начинает в эти колеса вставлять палки и сбивать наш поезд с рельсов. Мы начали останавливаться и почему-то тормозить этот процесс ради чего-то", — отметил мужчина.

Картонка участника митинга в Киеве 19 июля 2026 года
Картонка одного из участников акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE
Картонка учасника мітингу в Києві 19 липня 2026 року
Картонка одного из участников акции протеста в Киеве 19 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE анонсировал четвертую киевскую акцию протеста против отставки Михаила Федорова. Митинг должен был начаться в 20:00, но люди собрались раньше. Среди протестующих были не только киевляне, но и внутренние переселенцы, а также иностранцы.

Также Новини.LIVE сообщал, что во время четвертого митинга за возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны люди требовали отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К акции протеста присоединились как гражданские, так и военнослужащие. Несмотря на усталость после ночной атаки, люди вышли, чтобы донести до властей свою точку зрения.

Михаил Федоров митинг акция
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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