Гибель энергетика в Киеве 14 января - что известно

В Киеве во время работ по теплообеспечению погиб энергетик
В среду, 14 января, в Оболонском районе Киева погиб энергетик. Это произошло во время выполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.
Гибель энергетика в Киеве
Во время разгрузки оборудования генератора, предназначенного для теплообеспечения отдельных жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается", — говорится в сообщении.
Городская власть выразила искренние соболезнования семье погибшего энергетика и коллективу предприятия "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что 28-летний польский доброволец Кацпер "Француз" Басс погиб в боях за Украину.
Кроме того, на войне погибла журналистка Лана "Сати" Черногорская.
Читайте Новини.LIVE!