Гибель энергетика в Киеве 14 января - что известно

Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду, 14 января, в Оболонском районе Киева погиб энергетик. Это произошло во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Гибель энергетика в Киеве

Во время разгрузки оборудования генератора, предназначенного для теплообеспечения отдельных жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается", — говорится в сообщении.

Городская власть выразила искренние соболезнования семье погибшего энергетика и коллективу предприятия "Киевтеплоэнерго".

