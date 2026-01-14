Видео
Главная Киев В Киеве во время работ по теплообеспечению погиб энергетик

В Киеве во время работ по теплообеспечению погиб энергетик

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 23:12
Гибель энергетика в Киеве 14 января - что известно
Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду, 14 января, в Оболонском районе Киева погиб энергетик. Это произошло во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Читайте также:
У Києві під час робіт із теплозабезпечення загинув енергетик - фото 1
Пост КГГА. Фото: скриншот

Гибель энергетика в Киеве

Во время разгрузки оборудования генератора, предназначенного для теплообеспечения отдельных жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается", — говорится в сообщении.

Городская власть выразила искренние соболезнования семье погибшего энергетика и коллективу предприятия "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что 28-летний польский доброволец Кацпер "Француз" Басс погиб в боях за Украину.

Кроме того, на войне погибла журналистка Лана "Сати" Черногорская.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
