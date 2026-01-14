Загибель енергетика у Києві 14 січня - що відомо

У Києві під час робіт із теплозабезпечення загинув енергетик
У середу, 14 січня, в Оболонському районі Києва загинув енергетик. Це сталося під час виконання службових обов’язків.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.
Загибель енергетика у Києві
Під час розвантаження обладнання генератора, призначеного для теплозабезпечення окремих житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".
"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки", — говориться у повідомленні.
Міська влада висловила щирі співчуття родині загиблого енергетика та колективу підприємства "Київтеплоенерго".
