Загибель енергетика у Києві 14 січня - що відомо

У середу, 14 січня, в Оболонському районі Києва загинув енергетик. Це сталося під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Загибель енергетика у Києві

Під час розвантаження обладнання генератора, призначеного для теплозабезпечення окремих житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки", — говориться у повідомленні.

Міська влада висловила щирі співчуття родині загиблого енергетика та колективу підприємства "Київтеплоенерго".

