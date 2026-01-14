Відео
Головна Київ У Києві під час робіт із теплозабезпечення загинув енергетик

У Києві під час робіт із теплозабезпечення загинув енергетик

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 23:12
Загибель енергетика у Києві 14 січня - що відомо
Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДСНС

У середу, 14 січня, в Оболонському районі Києва загинув енергетик. Це сталося під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Читайте також:
У Києві під час робіт із теплозабезпечення загинув енергетик - фото 1
Пост КМДА. Фото: скриншот

Загибель енергетика у Києві

Під час розвантаження обладнання генератора, призначеного для теплозабезпечення окремих житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки", — говориться у повідомленні.

Міська влада висловила щирі співчуття родині загиблого енергетика та колективу підприємства "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, що 28-річний польський доброволець Кацпер "Француз" Басс загинув у боях за Україну.

Крім того, на війні загинула журналістка Лана "Саті" Чорногорська.

