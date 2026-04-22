В Киеве водитель расстрелял пешехода за переход в неположенном месте

Подозреваемый стрелок. Фото: ГУНП в Киеве

В Дарницком районе Киева дорожный конфликт перерос в стрельбу. Водитель автомобиля открыл огонь из травматического оружия по пешеходу, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Обычное нарушение правил дорожного движения закончилось госпитализацией для пешехода и уголовным делом для водителя. Как сообщили утром, 22 апреля, в пресс-службе полиции Киева, инцидент произошел на улице Каменской в Дарницком районе столицы.

По информации следствия, спор возник на проезжей части. Пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте, что возмутило водителя автомобиля. Рулевой сделал нарушителю замечание, которое быстро переросло в острую словесную перепалку. Когда "аргументы" иссякли, водитель достал устройство для отстрела резиновых пуль и произвел около трех выстрелов в сторону своего оппонента.

Изъятый пистолет был изъят. Фото: Нацполиция Украины

В результате стрельбы пострадавший киевлянин получил ранения спины и ноги. На место происшествия прибыли экипаж патрульной полиции и бойцы полка особого назначения № 1. Они оперативно задержали агрессивного водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли у него травматическое оружие.

Сейчас следователи, под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры, уже сообщили задержанному о подозрении. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает суровое наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Новини.LIVE освещали судебное разбирательство дела о побеге полицейских во время теракта в Киеве 18 апреля. В результате стрельбы в Голосеевском районе погибли семь человек. Сейчас правоохранителям, которые ненадлежащим образом выполнили служебные обязанности, была избрана мера пресечения содержание под стражей с правом внесения залога.

Одна из патрульных, Анна Дудина, рассказала, что вызов на 102 поступил с сообщением, что есть жалоба на хулиганство. Она пояснила, что по прибытии она увидела раненого мальчика, который сидел в крови, но внезапно услышала новые выстрелы и убежала, чтобы найти укрытие. Отдельно она рассказала, что работает в полиции с 2019 года, а в структуре есть острая нехватка кадров. Поэтому на дежурство заступают работники полиции, которые по сути вообще не должны патрулировать.