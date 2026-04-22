Україна
Головна Київ У Києві водій розстріляв пішохода за перехід у недозволеному місці

У Києві водій розстріляв пішохода за перехід у недозволеному місці

Дата публікації: 22 квітня 2026 09:17
У Києві водій розстріляв пішохода за перехід у недозволеному місці
Підозрюваний стрілець. Фото: ГУНП в Києві

У Дарницькому районі Києва дорожній конфлікт переріс у стрілянину. Водій автомобіля відкрив вогонь із травматичної зброї по пішоходу, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

У Києві водій вистрілив в пішохода

Звичайне порушення правил дорожнього руху закінчилося госпіталізацією для пішохода та кримінальною справою для водія. Як повідомили зранку, 22 квітня, у пресслужбі поліції Києва, інцидент стався на вулиці Кам'янській у Дарницькому районі столиці.

За інформацією слідства, суперечка виникла на проїжджій частині. Пішохід вирішив перейти дорогу в недозволеному місці, що обурило водія автомобіля. Керманич зробив порушнику зауваження, яке швидко переросло у гостру словесну перепалку. Коли "аргументи" вичерпалися, водій дістав пристрій для відстрілу гумових куль і здійснив близько трьох пострілів у бік свого опонента.

Вилучений пістолет. Фото: Нацполіція України

Унаслідок стрілянини потерпілий киянин зазнав поранень спини та ноги. На місце події прибули екіпаж патрульної поліції та бійці полку особливого призначення № 1. Вони оперативно затримали агресивного водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього травматичну зброю.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, вже повідомили затриманому про підозру. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція інкримінованої статті передбачає суворе покарання — позбавлення волі на строк до семи років.

Новини.LIVE висвітлювали судовий розгляд справи стосовно втечі поліцейських під час теракту в Києві 18 квітня. Внаслідок стрілянини у Голосіївському районі загинуло семеро осіб. Наразі правоохоронцям, які неналежно виконали службові обов'язки було обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави.

Одна з патрульних, Ганна Дудіна, розповіла, що виклик на 102 надійшов з повідомленням, що є скарга на хуліганство. Вона пояснила, що після прибуття вона побачила пораненого хлопчика, який сидів в крові, але раптово почула нові постріли і втекла, щоб знайти укриття. Окремо вона розповіла, що працює в поліції з 2019 року, а в структурі є гостра нестача кадрів. Через це на чергування заступають працівники поліції, які по суті взагалі не мають патрулювати.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
