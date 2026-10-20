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Главная Киев В Киеве возобновили движение по красной линии метро

В Киеве возобновили движение по красной линии метро

Ua ru
20 октября 2026 10:30
Киевское метро: красная линия возобновила работу от Лесной до Академгородка Новини.LIVE
Разбор обломков на станции метро «Черниговская». Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 20 октября, в Киеве полностью восстановили движение поездов по красной линии метрополитена между станциями "Лесная" и "Академгородок" после массированной российской атаки на столицу, которая произошла 19 октября. В то же время станция "Черниговская", получившая значительные повреждения во время обстрела, остается закрытой.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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Станция метро Черниговская
Вестибюль станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

Работает красная линия метро Киева

Утром 20 октября поезда Святошинско-Броварской линии возобновили движение между конечными станциями "Лесная" и "Академгородок".

Станция "Лесная" также вернулась к обычному режиму работы, поскольку удалось восстановить все сети на красной линии метрополитена. При этом станция "Черниговская" остается временно закрытой, поскольку ее вестибюль нуждается в ремонте. Поезда проезжают станцию без остановки.

Станция метро Черниговская
Работы на станции метро "Черниговская". Фото: "Киевский метрополитен"

Повреждения станции "Черниговская"

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 19 октября пострадали витражные окна, платформа и фасад станции. Кроме того, российская атака привела к повреждению путей, контактного рельса, системы электроснабжения и оборудования для управления движением поездов.

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Для ликвидации последствий обстрела на поврежденном участке работали более 70 специалистов различных профильных служб Киевского метрополитена.

Сейчас работы по восстановлению поврежденной станции "Черниговская" продолжаются.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время российской атаки на Киев значительные разрушения получила ледовая арена "Шалетт" в Днепровском районе. Взрывной волной повредило части потолка, стен и раздевалки спортивного комплекса. Арена была единственной в столице площадкой, где тренировались фигуристы национальной сборной Украины.

Также Новини.LIVE писал, что в результате ночной атаки РФ на Шулявке был поврежден 25-этажный жилой дом и ресторан McDonald’s. В многоэтажке выбило окна, а в заведении больше всего пострадал вход в McExpress.

Киев метрополитен станции метро Черниговская красная ветка метро
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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