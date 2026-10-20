Розбір уламків на станції метрополітену "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 жовтня, у Києві повністю відновили рух поїздів червоною лінією метрополітену між станціями "Лісова" та "Академмістечко" після масованої російської атаки на столицю, яка відбулася 19 жовтня. Водночас станція "Чернігівська", яка зазнала значних пошкоджень під час обстрілу, залишається закритою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на КП "Київський метрополітен".

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Вестибюль станції метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Працює червона лінія метро Києва

Уранці 20 жовтня поїзди Святошинсько-Броварської лінії відновили курсування між кінцевими станціями "Лісова" та "Академмістечко".

Станція "Лісова" також повернулася до звичайного режиму роботи, оскільки вдалося відновити всі мережі на червоній лінії метрополітену. При цьому станція "Чернігівська" залишається тимчасово закритою, оскільки її вестибюль потребує ремонту. Поїзди проїжджають станцію без зупинки.

Роботи на станції метро "Чернігівська". Фото: "Київський метрополітен"

Пошкодження станції "Чернігівська"

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 19 жовтня постраждали вітражні вікна, платформа та фасад станції. Крім того, російська атака спричинила пошкодження колій, контактної рейки, системи електропостачання та обладнання для управління рухом поїздів.

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Для ліквідації наслідків обстрілу на пошкодженій ділянці працювали понад 70 фахівців різних профільних служб Київського метрополітену.

Наразі роботи з відновлення пошкодженої станції "Чернігівська" тривають.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час російської атаки на Київ значних руйнувань зазнала льодова арена "Шалетт" у Дніпровському районі. Вибуховою хвилею пошкодило частини стелі, стін і роздягальні спортивного комплексу. Арена була єдиним у столиці майданчиком, де тренувалися фігуристи національної збірної України.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок нічної атаки РФ на Шулявці пошкодило 25-поверховий житловий будинок і ресторан McDonald’s. У багатоповерхівці вибило вікна, а в закладі найбільше постраждав вхід до McExpress.