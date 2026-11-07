В Киеве возобновили подачу воды: какая ситуация с отоплением
В Киеве в субботу, 7 ноября, система водоснабжения работает в штатном режиме, несмотря на сложную ситуацию в энергетике после российских атак. При этом коммунальные службы продолжают подключать жилые дома к централизованному отоплению, которое сейчас получают 60% многоквартирных домов столицы, тогда как остальные еще ожидают подачи тепла.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Ситуация с водой и теплом в Киеве
Мэр столицы сообщил, что система водоснабжения функционирует без нарушений штатного режима.
"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", — отметил Кличко.
Таким образом, по состоянию на 7 ноября городская система водоснабжения работает в обычном режиме.
По информации мэра, коммунальные службы продолжают подключение жилого фонда к централизованному теплоснабжению.
Сейчас тепло подали в 60% многоквартирных домов Киева. Соответственно, еще 40% домов ожидают подключения.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после ночной атаки 7 ноября в Соломенском районе Киева образовалась огромная воронка возле жилой пятиэтажки. В результате обстрела пострадали пять человек, в том числе 14-летний ребенок. Двух раненых госпитализировали, а в одном из домов разрушена внешняя стена квартиры.
Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом. По словам Владимира Зеленского, противник применил 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Повреждения энергетической инфраструктуры вызвали серьезные перебои с электричеством, водой и отоплением.