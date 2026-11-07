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Главная Киев В Киеве возобновили подачу воды: какая ситуация с отоплением

В Киеве возобновили подачу воды: какая ситуация с отоплением

Ua ru
7 ноября 2026 15:04
В Киеве уже 60 % потребителей подключены к отоплению КГГА
Трубы Киевской ТЭЦ. Иллюстративное фото: КГГА

В Киеве в субботу, 7 ноября, система водоснабжения работает в штатном режиме, несмотря на сложную ситуацию в энергетике после российских атак. При этом коммунальные службы продолжают подключать жилые дома к централизованному отоплению, которое сейчас получают 60% многоквартирных домов столицы, тогда как остальные еще ожидают подачи тепла.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Ситуация с водой и теплом в Киеве

Мэр столицы сообщил, что система водоснабжения функционирует без нарушений штатного режима.

"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", — отметил Кличко.

Таким образом, по состоянию на 7 ноября городская система водоснабжения работает в обычном режиме.

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По информации мэра, коммунальные службы продолжают подключение жилого фонда к централизованному теплоснабжению.

Сейчас тепло подали в 60% многоквартирных домов Киева. Соответственно, еще 40% домов ожидают подключения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после ночной атаки 7 ноября в Соломенском районе Киева образовалась огромная воронка возле жилой пятиэтажки. В результате обстрела пострадали пять человек, в том числе 14-летний ребенок. Двух раненых госпитализировали, а в одном из домов разрушена внешняя стена квартиры.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом. По словам Владимира Зеленского, противник применил 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Повреждения энергетической инфраструктуры вызвали серьезные перебои с электричеством, водой и отоплением.

Виталий Кличко Киев ТЭЦ отопление энергетика
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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