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Головна Київ У Києві відновили подачу води: яка ситуація з опаленням

У Києві відновили подачу води: яка ситуація з опаленням

Ua ru
7 листопада 2026 15:04
У Києві вже 60% споживачів підключили до опалення КМДА
Труби київської ТЕЦ. Фото ілюстративне: КМДА

У Києві в суботу, 7 листопада, система водопостачання працює у штатному режимі, попри складну ситуацію з енергетикою після російських атак. При цьому комунальні служби продовжують підключати житлові будинки до централізованого опалення, яке наразі отримують 60% багатоквартирних будинків столиці, тоді як решта ще очікує на подачу тепла.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Виталий Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/

Ситуація з водою та теплом у Києві

Мер столиці повідомив, що система водопостачання функціонує без порушень штатного режиму.

"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", — зазначив Кличко.

Таким чином, станом на 7 листопада міська система водопостачання працює у звичайному режимі.

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За інформацією міського голови, комунальні служби продовжують підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання.

Наразі тепло подали до 60% багатоквартирних будинків Києва. Відповідно, ще 40% будинків очікують на підключення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після нічної атаки 7 листопада в Солом'янському районі Києва утворилася величезна вирва біля житлової п'ятиповерхівки. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували, а в одному з будинків зруйновано зовнішню стіну квартири.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували підстанції, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом. За словами Володимира Зеленського, ворог застосував 172 безпілотники та 36 балістичних ракет. Пошкодження енергетичної інфраструктури спричинили серйозні перебої зі світлом, водою та опаленням.

Віталій Кличко Київ ТЕЦ опалення енергетика
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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